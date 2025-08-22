La Justicia le prohíbe a Diego Spagnuolo salir del país

El juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado este mismo viernes.
El ex titular de ANDIS fue localizado por la Policía este viernes en horas del mediodía en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, más específicamente en un auto Volkswagen Nivus.
En la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina.
Por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo. También se le secuestró una computadora y documentación.
En la noche del jueves ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.
Además, durante la mañana fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina, la droguería que, de acuerdo a lo que dijo Spagnuolo en los audios, habría incurrido en el pago de coimas a la ANDIS.
Cuando los efectivos arribaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto y en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en total contenían 266.000 dólares y 7 millones de pesos, mientras que además le secuestraron el celular y el pasaporte.
Francos se desentendió de la denuncia
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la primer voz oficial en hablar sobre la denuncia contra Spagnuolo por presuntas coimas en la cartera de discapacidad y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".
Intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene "ninguna relación" con él (a quien se refirió como 'español'), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".
Francos se desligó del caso Spagnuolo.
En diálogo con el periodista Luis Majul, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: "No sé si la grabación está editada, cortada", especulando con que pudo registrarse en un lugar público.
Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.
Alberto Fernández opinó sobre el caso
El ex presidente Alberto Fernández utilizó este viernes la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica a los presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei.
“Y al que mete los deditos en el tarro….”, escribió el ex mandatario en redes sociales al referirse al supuesto pago de sobornos, que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
El posteo del ex jefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez, canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario.
En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el Libragate y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario. Además, se cuestiona a la prensa afín al Presidente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
