#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 25 de agosto

El dólar blue subió $20 y cerró en $1.365, mientras que el MEP escaló casi 2%. En los bancos, todas las entidades registraron fuertes incrementos de hasta $35 en la venta.

Los bancos aplicaron subas de hasta $35 en la cotización del dólar.
 18:29
Por: 

Este lunes 25 de agosto, la jornada cambiaria se movió con alzas tanto en el segmento informal como en el financiero y bancario. El dólar blue subió $20 y finalizó en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta.

Así cerró el dólar

En el sistema bancario, las entidades ajustaron en alza. Banco Nación cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta, al igual que Santander, ambos con una suba de $25. Banco Provincia escaló $30 y terminó en $1.320/$1.370.

El Banco Galicia, Credicoop y BBVA treparon $35 y finalizaron en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta. El Banco Macro también se sumó a la tendencia alcista y ajustó hasta $1.333/$1.373.

Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos lideraron con un alza de casi $40 en la venta, cerrando en $1.335/$1.375. Banco Bica operó en $1.304/$1.357 y el ICBC en $1.315/$1.377, con spreads de $53 y $62 respectivamente.

El dólar vuelve a ser noticia este miércoles en Argentina.El dólar MEP escaló casi 2% y finalizó en $1.356,22 para la venta.

Dólar MEP

En el segmento financiero, el MEP mostró una fuerte suba de $25,41 (+1,91%) y cerró en $1.356,22 para la venta, con un spread casi nulo frente al valor de compra.

El blue se mantuvo en los valores de inicio de jornada.El dólar blue cerró en $1.365 y mantuvo un spread de $20 con la compra.

Dólar Blue

El mercado paralelo mostró firmeza, con el blue en $1.365 para la venta y un spread de $20 respecto a la compra.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Santa Fe
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro