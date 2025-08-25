Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto, la jornada cambiaria se movió con alzas tanto en el segmento informal como en el financiero y bancario. El dólar blue subió $20 y finalizó en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta.
En el sistema bancario, las entidades ajustaron en alza. Banco Nación cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta, al igual que Santander, ambos con una suba de $25. Banco Provincia escaló $30 y terminó en $1.320/$1.370.
El Banco Galicia, Credicoop y BBVA treparon $35 y finalizaron en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta. El Banco Macro también se sumó a la tendencia alcista y ajustó hasta $1.333/$1.373.
Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos lideraron con un alza de casi $40 en la venta, cerrando en $1.335/$1.375. Banco Bica operó en $1.304/$1.357 y el ICBC en $1.315/$1.377, con spreads de $53 y $62 respectivamente.
En el segmento financiero, el MEP mostró una fuerte suba de $25,41 (+1,91%) y cerró en $1.356,22 para la venta, con un spread casi nulo frente al valor de compra.
El mercado paralelo mostró firmeza, con el blue en $1.365 para la venta y un spread de $20 respecto a la compra.
