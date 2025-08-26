Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 26 de agosto

El martes 26 de agosto el mercado cambiario mostró una jornada con contrastes. El dólar blue retrocedió $20 y finalizó en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, mientras que el MEP también cerró en baja con un retroceso del 0,16% a $1.359,68/$1.360,08. En el sistema bancario, hubo ajustes dispares entre las principales entidades financieras.
Así cerró el dólar
Banco Nación y BBVA cerraron en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta, mientras que Santander fijó $1.330/$1.370 con una leve suba del 0,37%.
En tanto, Banco Provincia se ubicó en $1.330/$1.380 con un spread de $50, mientras que Credicoop ajustó a $1.335/$1.375. Banco Santa Fe cerró en $1.330/$1.375 y Banco Entre Ríos en $1.335/$1.385.
El dólar blue retrocedió $20 y cerró en $1.365 en la venta. Foto: Reuters
El ICBC operó con un spread más amplio, llevando la cotización a $1.288,60 para la compra y $1.404,40 para la venta, mientras que Banco Bica cerró en $1.323/$1.377.
Por su parte, Banco Macro registró $1.325/$1.369 con bajas en ambas puntas.
El dólar MEP acompañó la baja con una caída del 0,16%. Foto: Reuters
Dólar MEP
En la jornada del martes, el dólar MEP mostró un leve retroceso de 0,16% y se ubicó en $1.359,68 para la compra y $1.360,08 para la venta, con un spread mínimo de $0,40.
Dólar Blue
El dólar blue registró una baja de $20 y se posicionó en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una variación del -1,49% y un spread de $20.
