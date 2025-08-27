Los bancos no compraron bonos atados al dólar

Economía "rolleó" todos los vencimientos pero con altas tasas a plazos más largos

El equipo de Luis Caputo mantiene la capacidad de "secar la plaza" para que los precios no presionen a la divisa ni a los precios. Pero el costo del dinero es inalcanzable para la producción. Subió el riesgo país y bajaron las acciones.