Balance económico

Según un informe, en 18 meses se destruyó la misma cantidad de empresas que en pandemia

De acuerdo a la consultora Vectorial, basada en números de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron 15.564 unidades productivas, contra 15.398 entre marzo 2020 y enero 2021.