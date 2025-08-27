Índice de Paz Global

Argentina subió cinco puestos en el ranking anual de los países más seguros

En el marco de una mejora general en Sudamérica, Argentina y Perú encabezan la lista de los siete países de la región que escalaron posiciones en el IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que analiza indicadores como conflictos externos, gasto militar, medidas de seguridad, terrorismo y homicidios