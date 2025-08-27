Argentina subió cinco puestos en el ranking anual de los países más seguros

Según datos publicados recientemente en el Índice de Paz Global, que elabora anualmente el Instituto para la Economía y la Paz, Argentina escaló cinco lugares y se posicionó en el puesto 46 del ranking 2025 de países más seguros del mundo.
En el marco de una mejora general en Sudamérica, Argentina y Perú encabezan la lista de los siete países de la región que escalaron posiciones en el IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que analiza indicadores como conflictos externos, gasto militar, medidas de seguridad, terrorismo y homicidios
En un contexto en el que “Sudamérica fue la única región del mundo que registró una mejora en la paz el año pasado, siete de los once países de la región mejoraron, siendo las mayores mejoras las registradas en Perú y Argentina”, dice el informe.
Además, el estudio destaca que “Argentina es el país más pacífico de la región y registró una mejora en la paz del 3,8 % durante el último año”. “El único indicador que registró un deterioro fue la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU”, agrega.
Para el Instituto para la Economía y la Paz, “los riesgos de inestabilidad política se mantuvieron contenidos, ya que las medidas de austeridad del presidente Javier Milei no provocaron protestas masivas ni se mantuvieron en el nivel que se temía anteriormente”.
Por eso, considera que “a mejora de los indicadores económicos, incluida la rápida caída de la inflación y el desempleo, también contribuyó a limitar los riesgos para la estabilidad política”. “La recuperación económica que comenzó en el segundo semestre de 2024 ayudó a reducir las consecuencias de los esfuerzos de consolidación fiscal”, indica el texto.
El informe también pone las mejoras en contexto regional: “Sudamérica entró en la década de 2020 con un legado de desigualdad económica y crisis periódicas de deuda que frecuentemente han provocado turbulencia social”, explica y añade que “la reciente ola de inflación global golpeó duramente a varios países sudamericanos, dado el historial de inestabilidad de precios de la región”.
Además, recuerda que “en 2023, la tasa de inflación de Argentina superó el 200%, empobreciendo a millones y erosionando la confianza en los políticos tradicionales”.
“Las dificultades económicas contribuyeron directamente a la disrupción política y, a finales de 2023, los votantes eligieron un gobierno de una nueva coalición política tras perder la paciencia ante el fracaso de otros partidos para controlar la inflación”, agrega el texto.
Por todo esto, destaca que Sudamérica fuera la única región del mundo que registró una mejora en la paz durante 2024: “Siete de los 11 países de la región mejoraron, siendo las mayores mejoras en Perú y Argentina; ambos países registraron cambios de gobierno en 2022 y 2023, respectivamente”.
