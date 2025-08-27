Índice de Paz Global

Estos son los cinco países más seguros del mundo en 2025

El IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz , analiza 23 indicadores, desde conflictos externos y gasto militar hasta medidas de seguridad como el terrorismo y los homicidios. Los países que encabezan el índice han mantenido una notable constancia durante casi dos décadas, lo que demuestra la estabilidad que las políticas pacíficas pueden aportar a largo plazo.