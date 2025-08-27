Estos son los cinco países más seguros del mundo en 2025

En un año marcado por el conflicto, cinco naciones se mantienen entre las más pacíficas del mundo. Los residentes revelan cómo las políticas y la cultura influyen en la vida cotidiana y generan una sensación de calma.
El IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz , analiza 23 indicadores, desde conflictos externos y gasto militar hasta medidas de seguridad como el terrorismo y los homicidios. Los países que encabezan el índice han mantenido una notable constancia durante casi dos décadas, lo que demuestra la estabilidad que las políticas pacíficas pueden aportar a largo plazo.
En 2025, la paz puede parecer un bien escaso. Las guerras mundiales se intensifican, la seguridad fronteriza se refuerza y las tensiones comerciales siguen en aumento.
Según el Índice de Paz Global (IPG) de 2025, el número de conflictos estatales ha alcanzado su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, con tres más estallando tan solo este año. Muchos países están respondiendo con una mayor militarización.
Sin embargo, a pesar de estas sombrías estadísticas, algunas naciones siguen priorizando la paz. El IPG, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, analiza 23 indicadores, desde conflictos externos y gasto militar hasta medidas de seguridad como el terrorismo y los homicidios.
Los países que encabezan el índice han mantenido una notable constancia durante casi dos décadas, lo que demuestra la estabilidad que las políticas pacíficas pueden aportar a largo plazo.
Islandia, número uno desde 2008, sigue siendo la nación más pacífica del mundo, con liderazgo en tres áreas: seguridad, conflicto en curso y militarización. Incluso registró una mejora del 2 % este año, ampliando la diferencia con el segundo puesto de la lista.
Para los lugareños, esa sensación de seguridad es parte integral de la vida cotidiana. «Si bien las inclemencias del tiempo, especialmente en invierno, no siempre generan una sensación de seguridad, la comunidad sí la genera», afirmó Inga Rós Antoníusdóttir, nacida en Islandia y directora general de Intrepid Travel North Europe .
«Se puede caminar solo por la noche casi sin preocupaciones; se ven bebés durmiendo plácidamente en cochecitos fuera de cafeterías y tiendas mientras sus padres disfrutan de una comida o hacen recados; y la policía local no lleva armas».
Inga atribuye a las políticas de igualdad de género pioneras del país el hecho de que las mujeres se sientan seguras. «La igualdad de oportunidades y unos sistemas sociales sólidos crean una sociedad más justa y segura para todos», afirmó.
Recomienda a los visitantes experimentar esta calma interior uniéndose a los rituales cotidianos de los lugareños. "Date un baño en una piscina geotermal y charla con desconocidos en el jacuzzi; escala una montaña, ya sea una tarde escalando el monte Esja a las afueras de Reikiavik o una excursión de varios días por las tierras altas", dijo.
"La auténtica Islandia se encuentra en su vibrante escena musical y artística, en la naturaleza, lejos de los lugares turísticos principales, y en todo tipo de clima".
Aunque marcada por conflictos a finales del siglo XX, la Irlanda actual sigue priorizando la paz. Obtuvo puntuaciones especialmente altas por la reducción interanual de su militarización y se clasificó como uno de los países con menos conflictos nacionales e internacionales en curso.
También se ubicó entre los 10 primeros en seguridad social, con una baja percepción de delincuencia y violencia.
Ese sentimiento se extiende a todo el país para los residentes. "Un profundo sentido de comunidad y amabilidad te hace sentir bienvenido y a gusto, ya sea que estés en un pueblo pequeño o en una gran ciudad", dijo Jack Fitzsimons, residente de Kildare y director de experiencias en Kilkea Castle.
Considera que los sólidos sistemas de apoyo social y la atención al bienestar comunitario también reducen la desigualdad y la tensión. "Aquí la gente se cuida mutuamente", añadió. "Es el tipo de lugar donde puedes pedir ayuda a un desconocido y se desvivirá por ti".
A nivel internacional, el país mantiene una neutralidad militar (lo que le impide ser miembro oficial de la OTAN, uno de los cuatro únicos países europeos sin membresía) y prefiere usar la diplomacia para resolver conflictos.
En el ámbito nacional, prioriza la preservación de sus paisajes y sitios culturales, y garantiza que los viajeros siempre se sientan bienvenidos. «Todavía me sorprende la sorpresa de los huéspedes ante la amabilidad de los irlandeses. Para nosotros, es parte de nuestra esencia, ya que tenemos un sentido innato de la hospitalidad hacia los visitantes extranjeros», afirmó Fitzsimons.
La naturaleza relajada de Irlanda también transmite una sensación de paz. «Nunca estás lejos de un castillo, un tranquilo paseo por el bosque o una sesión de música tradicional en un acogedor pub», dijo Fitzsimons. «Aquí la vida transcurre a un ritmo más relajado, y la gente aún valora la conversación y las historias. Esa conexión humana realmente destaca».
Este año, Nueva Zelanda subió dos puestos al número tres, gracias a mejoras en el ámbito de la seguridad y la protección, así como a menos manifestaciones e impactos relacionados con el terrorismo.
Como nación insular del Pacífico, la geografía de Nueva Zelanda le brinda protección natural frente a los conflictos externos, pero sus políticas internas también brindan a sus residentes una sensación de paz.
"Las leyes de armas de Nueva Zelanda se encuentran entre las más estrictas del mundo, lo que contribuye enormemente a la sensación de seguridad", afirmó Mischa Mannix-Opie, neozelandesa de toda la vida y directora de experiencia del cliente de la empresa de reubicación Greener Pastures.
Mannix-Opie señala que es un lugar donde los niños van caminando a la escuela, la gente deja las puertas sin llave y los conductores se detienen a ayudar si un vehículo se avería en la carretera.
"Existe una confianza generalizada en los demás y en los sistemas que te rodean, lo que crea un verdadero sentido de comunidad en la vida diaria".
Más allá de la sólida red de seguridad social y el acceso a la atención médica universal, los neozelandeses valoran su conexión con la naturaleza, ya sea paseando por la playa, haciendo senderismo en la naturaleza o disfrutando de una copa de vino bajo las estrellas, afirma Mannix-Opie.
El sentido de comunidad también se traduce en numerosos festivales y eventos para todas las edades, con énfasis en entornos familiares. Aunque muchos visitantes vienen por el paisaje, a menudo es la sensación de seguridad y pertenencia a la comunidad lo que deja una huella imborrable.
Más allá de los paisajes de postal, Nueva Zelanda tiene una gran profundidad. Su gente es genuina, la cultura maorí es rica y omnipresente, y el ritmo de vida más tranquilo puede realmente cambiar tu perspectiva —dijo Mannix-Opie—. Un cliente me dijo que, aunque Nueva Zelanda es hermosa, nuestra gente es nuestra superpotencia.
Austria descendió un puesto este año, al cuarto lugar, pero aún mantiene una alta clasificación en todos los ámbitos. Al igual que Irlanda, Austria adopta una política de neutralidad constitucional, lo que le impide unirse a alianzas militares como la OTAN. Esto le permite centrar su atención y recursos en el ámbito interno.
«La política de neutralidad de décadas de Austria significa que la nación invierte en su gente en lugar de en los conflictos», afirmó Armin Pfurtscheller, propietario del SPA-Hotel Jagdhof . «Una sólida red de seguridad social, una atención médica de primera clase y una educación excelente fomentan la estabilidad y la confianza».
Vive en Neustift, en el valle de Stubai, donde, según cuenta, la gente pasea por el río Rütz a medianoche, las casas se dejan sin llave y las bicicletas se aparcan sin cadenas frente a los cafés. «La seguridad no es solo una estadística, es la sensación de vivir».
Pfurtscheller también percibe esta sensación de tranquilidad entre los huéspedes que se alojan en el valle. «Después de un par de días, se relajan, el estrés desaparece y duermen como niños», dijo.
«Empiezan a percibir el sonido del río, cómo cambia la luz en las montañas y la simple alegría de respirar profundamente. Esa es la mayor sensación de seguridad que ofrece este lugar: la certeza de que aquí eres libre de simplemente ser».
Manteniendo su sexta posición, la ciudad-estado de Singapur es el único país asiático entre los 10 primeros (Japón y Malasia ocupan los puestos 12 y 13, respectivamente). Ocupa un lugar especialmente alto en seguridad, a pesar de mantener uno de los niveles más altos del mundo de gasto militar per cápita, solo superado por Corea del Norte y Catar.
La ausencia de conflictos constantes y la seguridad interna generan una gran sensación de seguridad para la mayoría de los residentes.
"Camino tarde por la noche y no tengo miedo. Caminar a casa no es abrumador ni me provoca ansiedad como en la mayoría de las grandes ciudades", dijo la residente Xinrun Han. "Hay un 100% de comodidad y confianza mutua en el sistema, lo que crea un ambiente tranquilo, acogedor y pacífico".
Si bien la postura conservadora de Singapur respecto a la protección de las personas LGBT+ limita algunas libertades, dado que el matrimonio igualitario sigue prohibido, el progreso social es visible en eventos como el creciente festival del orgullo Pink Dot .
Muchos afirmaron sentirse más seguros en la manifestación de este año que en décadas anteriores, a medida que los singapurenses más jóvenes buscan una mayor aceptación.
Han recomienda a los visitantes que aprovechen las libertades que ofrece la seguridad, como pasear por el río a las 2:00, comer algo en un puesto de comida callejera nocturno o visitar el parque al anochecer. "Todo se siente muy libre, ya seas residente o simplemente estés de visita".
1. Islandia
2. Irlanda
3. Nueva Zelanda
4. Austria
5. Suiza
6. Singapur
7. Portugal
8. Dinamarca
9. Eslovenia
10. Finlandia
Con información de BBC
