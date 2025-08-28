Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 28 de agosto

El mercadocambiario cerró la rueda de este jueves 28 de agosto con retrocesos en los distintos tipos de dólar. El blue perdió $5 y terminó en $1.350 para la venta y $1.330 para la compra, con un spread de $20. En paralelo, el dólar MEP bajó 1,13% y finalizó en $1.342,62, tras un retroceso de más de $15 en la jornada.
Así cerró el dólar
En el sistema bancario también se registraron descensos. El Banco Nacióncerró en $1.305 para la compra y $1.345 para la venta, con una caída de $15 en ambas puntas. Banco Provincia acompañó con la misma cotización, retrocediendo $20. Santander y Galicia se ubicaron en $1.305/$1.345, con bajas de $20 y $30 respectivamente.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos operaron en $1.335 para la compra y $1.365 para la venta, con descensos de $10 en cada tramo. En tanto, Credicoop finalizó en $1.320/$1.360, con un retroceso de $15.
El Banco Macro cerró en $1.305 para la compra y $1.349 para la venta, cayendo $25 y $24 respectivamente. BBVA también ajustó, cerrando en $1.310/$1.350 con bajas de $15 en ambas cotizaciones.
Banco Bica retrocedió $10 en la compra y $11 en la venta, quedando en $1.323/$1.377. Finalmente, ICBC cerró con una de las brechas más amplias: $1.278,80 para la compra y $1.394,20 para la venta, con un spread de $115,40.
Dólar MEP
El dólar MEP volvió a retroceder este jueves y finalizó en $1.342,62 para la venta, con una baja de más de $15 respecto al día anterior. La cotización de compra quedó en $1.341,82. La variación fue del -1,13% y el spread se mantuvo en $0,80.
Blue estable en la baja
En el segmento informal, el dólar blue cayó $5 en ambas puntas y cerró en $1.350 para la venta y $1.330 para la compra, marcando un descenso del 0,37% en la jornada.
