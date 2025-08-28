#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 28 de agosto

El dólar blue bajó $5 y cerró en $1.350, mientras el MEP retrocedió 1,13%. En el sistema bancario hubo caídas generalizadas, con bajas de hasta $30 en la jornada.

Los bancos ajustaron sus cotizaciones con caídas de hasta $30 en la rueda cambiaria.
 19:21
Por: 

El mercado cambiario cerró la rueda de este jueves 28 de agosto con retrocesos en los distintos tipos de dólar. El blue perdió $5 y terminó en $1.350 para la venta y $1.330 para la compra, con un spread de $20. En paralelo, el dólar MEP bajó 1,13% y finalizó en $1.342,62, tras un retroceso de más de $15 en la jornada.

Así cerró el dólar

En el sistema bancario también se registraron descensos. El Banco Nación cerró en $1.305 para la compra y $1.345 para la venta, con una caída de $15 en ambas puntas. Banco Provincia acompañó con la misma cotización, retrocediendo $20. Santander y Galicia se ubicaron en $1.305/$1.345, con bajas de $20 y $30 respectivamente.

El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos operaron en $1.335 para la compra y $1.365 para la venta, con descensos de $10 en cada tramo. En tanto, Credicoop finalizó en $1.320/$1.360, con un retroceso de $15.

dollarEl dólar blue retrocedió $5 este jueves y cerró en $1.350 en el mercado paralelo.

El Banco Macro cerró en $1.305 para la compra y $1.349 para la venta, cayendo $25 y $24 respectivamente. BBVA también ajustó, cerrando en $1.310/$1.350 con bajas de $15 en ambas cotizaciones.

Banco Bica retrocedió $10 en la compra y $11 en la venta, quedando en $1.323/$1.377. Finalmente, ICBC cerró con una de las brechas más amplias: $1.278,80 para la compra y $1.394,20 para la venta, con un spread de $115,40.

dollarEl dólar MEP acompañó la baja y terminó la jornada en $1.342,62 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP volvió a retroceder este jueves y finalizó en $1.342,62 para la venta, con una baja de más de $15 respecto al día anterior. La cotización de compra quedó en $1.341,82. La variación fue del -1,13% y el spread se mantuvo en $0,80.

Blue estable en la baja

En el segmento informal, el dólar blue cayó $5 en ambas puntas y cerró en $1.350 para la venta y $1.330 para la compra, marcando un descenso del 0,37% en la jornada.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro