Fiereder: "Los industriales del interior necesitamos de Nación una mirada productiva y federal"
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, pidió por políticas que incentiven la generación de empleos y divisas. Agradeció a todos los asociados en el 102 aniversario de la entidad.
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El presidente de la Unión industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder pidió con énfasis que las políticas nacionales tengan en cuenta las condiciones y necesidades del interior productivo, destacó el potencial que tiene la industria para agregar valor y con ello generar empleos y divisas, y manifestó su rechazo al cierre de las secretarias de Industria y Pymes que las deja indefensas frente a la apertura importadora.
"Más allá de las distintas miradas más o menos industrialistas que tuvieron los gobiernos que antecedieron a este todos han tenido a mano estas herramientas y disolverlas genera ahorros, pero también muestra lo que piensa el gobierno sobre si quiere o no quiere industria", dice respecto de la medida anunciada la semana pasada.
-Es como que blanquea cuál es su mirada respecto a la industria.
-Totalmente. Nos tenemos que preguntar que van a hacer las pymes que invierten, agregan valor y generan más del 80% del empleo, que es lo que más necesita nuestra provincia y el país, si les sacamos la posibilidad de ayudarlas o de trabajar en conjunto y las dejamos indefensas frente a la competencia con los productos importados. Cuando comparamos los productos transables, sea de países limítrofes como Brasil o de potencias asiáticas como China, ellos atrás tienen un gran acompañamiento del Estado en lo financiero, en la adquisición de tecnología y en la planificación de largo plazo.
Vista aérea del Parque Industrial Los Polígonos. Crédito: Fernando Nicola.
- ¿Cuánto impacta hoy en la industria regional la apertura de las importaciones?
-Mucho y en el segundo semestre va a ser un poco más fuerte, pero habrá que ver la capacidad adquisitiva que tiene la sociedad. Argentina no puede producir todo y creo que tendríamos que planificar el modelo productivo de nuestro país, pero también tenemos que ser lógicos porque tenemos industrias, máquinas funcionando, know-how, gente especializada para producir y de un día para otro no podemos frenar las máquinas, ir a comprar bonos, a las dos semanas volver a producir. Cuando se cae la industria se pierden muchas cosas: empleos, años de capacitación de mucha gente.
-Además de un error porque el mundo va en la dirección contraria y ha puesto a la industria en el centro de sus políticas. O el mundo está equivocado y nosotros lo estamos.
- Otra vez marchamos a contramano del mundo. Pero más allá de esto, creemos que Argentina tiene la posibilidad de dar un salto importante que multiplique la generación de empleos y riquezas apoyado en sectores estratégicos, desarrollando cadenas de valor vinculadas a la energía, a la minería, al petróleo, al agro, a la biotecnología y a la economía del conocimiento. Santa Fe tiene las capacidades para ser partícipe en el agregado de valor de esas cadenas en servicios y maquinarias porque tiene un clúster metalmecánico muy fuerte y una capacidad técnica, educativa y científica muy buena. No hay desarrollo tecnológico productivo que no esté ligado al mundo científico y tecnológico y ahí creo que tenemos una posibilidad muy importante, por eso cuando vemos que no se aplican medidas vinculadas a la industria provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenas Aires son las primeras que empiezan a crujir, porque son las que están preparadas productivamente, con empleo e inversiones privada genuinas para eso. Estoy convencido que por ahí pasa el desafío hacia una nueva Argentina.
- El gobierno insiste mucho con la baja de la inflación y el orden macroeconómico. ¿Eso solo le alcanza al sector productivo? ¿Qué tipo de medidas necesitarían hoy? ¿Hay interlocutores para discutirlas?
-La falta de interlocutores es la principal dificultad. Es importante reconocer que veníamos de una situación de desequilibrio fiscal con alta inflación y una suba del gasto público sin control alguno y al gobierno hay que reconocerle la baja de inflación y el orden macroeconómico que esperemos pueda mantenerse en el tiempo porque lo que pasó la semana pasada con la suba de tasas limita todo tipo de actividad económica, no solo de inversión, porque tasas de interés de caución al 70 o al 80%, aunque sea por pocos días, el mundo no las concibe. Esto al sistema productivo y a la economía local, la destroza. Dicho esto, lo que no vemos es una mirada de país federal, hay un centralismo total, toman decisiones desde Buenos Aires sin entender lo que pasa en el interior. Por eso me parece muy importante que entendamos las necesidades del interior porque no alcanza con la voluntad de las gremiales empresarias ni de los gobiernos provinciales para poder producir. ¿Cómo podemos competir con una ruta a la que hace 30 años no se le hace nada, con deficiencia energética, falta de accesibilidad a tecnología? Es importante entenderlo porque para producir los costos logísticos e impositivos, la accesibilidad y el financiamiento son fundamentales.
Fiereder pidió por políticas que incentiven la generación de empleos y divisas. Foto: Guillermo Di Salvatore.
-Muchas veces se ataca a la industria nacional por pescar en la pecera, por cobrar más y en realidad los industriales y quienes producen en Argentina dicen que lo hacen a pesar de las tasas de interés, la falta de infraestructura, un sistema fiscal para el que piden reformas, cuestiones laborales vinculada con la industria del juicio. ¿Creen que no entienden estas condiciones o las pasan por alto?
-Pertenezco a una generación que ve que desde hace tiempo no se genera empleo y la dificultad de algunas empresas de contratar más personas cuando crece porque Argentina tiene un costo laboral muy alto. Esto quiere decir que el costo fiscal que tiene la industria -no el sueldo del trabajador- es muy alto comparativo a otros países y creo que es algo que se debería rever porque el país necesita dos cosas muy importantes: generar divisas, que vamos a conseguirlo agregándole valor a las actividades económicas extractivistas, industrializando al sector, o haciéndonos muy fuerte con la economía del conocimiento; y generar empleo, para lo cual hay que cambiar la situación fiscal, que es muy fuerte y muy anti inversión. Vemos medidas que toman otros países como no gravar con Ganancias la reinversión de utilidades, que son muy sencillas y permitirían generar mayor movimiento económico.
- El gobierno nacional tiene una mirada financiera y no productiva de la economía, toma medidas para la primera y no para la segunda.
-Vivimos en un péndulo donde pasamos de subsidiar a un sector del conurbano sin una mirada de desarrollo a sostener un modelo financiero. Vamos de un lado a otro y producir en esas dos situaciones es muy complejo. La industria se instauró y creció con planificación y acá cada dos años queremos reinventar las cosas. Creo que hay dadas ciertas condiciones, una importante es la Región Centro, para plantear la importancia del interior productivo. Hay que discutir qué matriz productiva queremos sin dejar de lado ciertos sectores muy importantes como el de los trabajadores, el logístico, los tecnológicos y las universidades porque lo que tiene la industria que no tiene otro sector es una transversalidad donde todos tienen lugar. Lo que tenemos que entender que la verdadera riqueza de nuestro entorno son los talentos humanos que generamos. La industria tiene mucha capacidad para generarlos y sostenerlos lo que tiene como consecuencia mejores ingresos y con ello mejor calidad de vida de la sociedad. Para eso hay que construir una matriz productiva y una planificación, sobre todo de infraestructura, para lograrla.
-¿Cómo está el día a día de los industriales de la región?
-No es homogéneo. Los sectores vinculados a la cadena de valor del petróleo, parte de la minería y la energía están un poco mejor. Tenemos una cantidad de empresas que tienen una actividad que no es similar a la de 2022 o 20233 pero que es regular por decirlo de alguna manera y hay muchas que están muy por debajo de 2023 y lo vemos con un ejemplo: para nosotros 2024 fue un año muy malo y sin embargo en 2025 tenemos menor demanda de energía que en 2024, lo que da un indicio de cómo está la situación. Desde la UISF estamos tratando de ayudar focalizando en la estructura de costos, en la planificación, en los modelos de diferenciación de lo que produce cada uno. Pero hay una ecuación muy compleja compuesta por tasas de interés altas, tipo de cambio bajo, caída del poder adquisitivo y apertura indiscriminada de las importaciones. Esto más los costos impositivos y la incapacidad logística hacen que sea muy difícil competir.
- ¿Qué es lo que necesitan con más urgencia para equilibrar la situación?
-Debemos tener un mensaje claro y positivo: Argentina debe tener capacidad de competir en una cierta matriz productiva con en ciertos productos. Esa matriz productiva hoy existe y tenemos que hacer que ese sector sea más competitivo. En ese punto veamos lo que es capacidad de financiamiento, orden fiscal, en el sentido de no presionar más a quien produce, a quien genera empleo. Y ayudarnos a nosotros a competir y a tener reglas claras e igualar la cancha. Si salimos a correr una maratón y uno sale con una bolsa de piedras y descalzo, y el otro sale con las mejores zapatillas que hay en el mercado, la dificultad es clara. Argentina tiene buenas industrias, con tecnología, pero necesita reglas claras para competir. Hoy no estamos en igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones de un producto asiático tiene atrás su país posicionando el precio final en destino, subsidiando la materia prima, la energía, la parte laboral, el comercio exterior, trabajando constantemente en la inversión y en la innovación. Cuando discutimos Asia, dejamos de lado la cantidad de dinero que se está invirtiendo constantemente en innovación. Y es el diferencial de ello la innovación constante, además de su infraestructura y de lo que mostramos anteriormente. La ventaja competitiva de China es su sistema educativo, universitario y la innovación constante. En Argentina se rompieron las capacidades de financiamiento para la innovación, tenemos un déficit de científicos que se están yendo. Creo que no estamos trabajando bien, que había que mejorar, pero no rompamos la herramienta y articulemos para que este país genere empleo y divisas.
- ¿Cómo se preparan para el segundo semestre? ¿Cuál es la situación del empleo?
-Con los intendentes y con el senador estamos articulando en lo que podemos, en las pequeñas cosas, trabajando fuertemente para terminar la obra de energía de Polígonos uno que está en un 80% y trabajando para que haya disponibilidad de lotes en Polígonos dos, que está muy cerca también de darse, y con la provincia para posicionar nuevamente el sector portuario para poder exportar, trabajando en todo lo que es la oferta exportadora. Y con Fisfe y la UIA en líneas un poco más específicas a nivel nacional. Respecto del tema empleo, en la provincia perdimos el año pasado más de 5 mil empleos. El centro norte de Santa Fe tiene pérdidas de empleos por goteo, muchos arreglos particulares, jubilados que no se reemplazan y una precarización importante con la contratación de monotributistas. Si es muy fuerte en el sur de la provincia por situaciones como las de Acindar y General Motors. Ahora, lo que tenemos que realmente pensar es quién va a generar empleo porque en Argentina solo con los sectores extractivistas y financieros generando la mayor actividad posible, no alcanza para los 47 millones de habitantes, por eso creemos que es fundamental la industria porque es parte de la solución.
