Mejoró el uso de la capacidad industrial instalada en el país.

En junio de 2025, la utilización de la capacidad instalada en la industria -a nivel nacional- se ubicó en 58,8%,rango superior al del mismo mes de 2024, que fue de 54,5%. Los bloques sectoriales que presentan niveles de mayor uso que el nivel general son refinación del petróleo (83,0%), papel y cartón (68,0%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).
Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).
Utilización de la capacidad instalada en la industria.
Siempre en referencia al sexto mes del año, el informe del Indec señala que respecto a junio del 2024, la principal incidencia positiva se observa en las industrias metálicas básicas, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (56,6%).
En este sentido, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 16,5%, según datos de la Cámara Argentina del Acero. La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,0% en junio, superior al de junio de 2024 (39,0%), relacionado a la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
Los productos alimenticios y bebidas tienen en el período bajo análisis un nivel de uso de la capacidad de 62,7%, superior al registrado en junio del año anterior (59,4%), vinculado principalmente a los incrementos interanuales registrados en la producción de carne vacuna, en la molienda de cereales y oleaginosas y en la elaboración de productos lácteos.
La edición e impresión presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,8% en junio, superior a la del mismo mes del año anterior (41,3%). En efecto, según el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad de edición e impresión registra un aumento interanual de 22,4%.
Datos del Indec.
La producción de papel y cartón muestra un nivel de 68,0%, superior a la del mismo mes del año anterior (60,4%), debido principalmente a una mayor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes. Los productos minerales no metálicos registran en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 55,1%, superior al del mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia principalmente de la mayor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción.
Según datos del IPI manufacturero, la producción de cemento tiene una suba interanual de 11,8%. Asimismo, según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), la actividad de la construcción presenta un incremento de 13,9% con respecto a junio de 2024.
