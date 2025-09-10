Ventas minoristas pyme cayeron 2,6% en agosto

Las ventas minoristas de las pymes en todo el país se retrajeron en agosto el 2,6% a precios constantes respecto del mismo mes del año pasado y también cayeron comparadas con las de julio, en este caso un 2,2%. En lo que va del año las ventas acumulan un crecimiento interanual del 6,2%.
De acuerdo con el informe publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de los rubros que integran la medición solo tuvo una suba interanual el de Farmacia (0,2%), mientras que los demás sectores mostraron caídas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (10,4%), Perfumería (8,9%), Textil e indumentaria (-4,8%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (1,9%), Alimentos y bebidas (0,9%) y Calzado y marroquinería (0,8%).
Índice de Ventas Minoristas.
"En agosto -dice el informe de CAME- las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron baja participación, predominando el canal presencial", dice.
Consultados los comerciantes por la situación económica del país, el 55% indicó que en comparación al año anterior se mantuvo mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Pero aún en este contexto siguen siendo optimistas ya que el 49% de los comercios relevados dice que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año.
Variación intermensual.
"Las fechas comerciales, como el Día del Niño, aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros. Predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago. La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores", dice el informe entre las conclusiones a las que arribó el relevamiento.
Respecto de las expectativas de los comerciantes pymes, el 49% de los consultados prevé una mejora en los próximos doce meses, el 42% que se mantendrá sin cambios y el 9% que será peor mientras que, consultados sobre si van a realizar alguna inversión en sus empresas, el 58% respondió que no es un buen momento, el 15% que sí lo es y el 27% no respondió o no sabe.
