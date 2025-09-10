En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 10 de septiembre en Argentina

El martes finalizó con variaciones mixtas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $10. En el Nación finalizó a $1.425 para la venta y $1.375 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 10 de septiembre.
Miércoles 10.09
10:04 INDEC dará a conocer este miércoles la inflación de agosto
Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior.
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0%. Así, el IPC superaría el 2% por primera vez en cuatro meses. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026.
Miércoles 10.09
09:52 Así abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.365 y $ 1.385 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.430 y el Contado con Liquidación en $ 1.439.
Miércoles 10.09
09:45 La cotización del dólar en los bancos al cierre del martes
