Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 9 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas dispares, el blue subió y el MEP retrocedió durante la jornada de este martes.

Cotización del dólar en los principales bancos de Argentina este martes.
 18:44
Por: 

El dólar cerró este martes con un escenario variado entre bancos y mercados alternativos. El blue avanzó a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta, con un alza de 0,72%. En cambio, el MEP retrocedió 0,61% y se ubicó en $1.425,70 y $1.426,34. En los bancos, las cotizaciones reflejaron movimientos mixtos con alzas y bajas según la entidad.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, la divisa quedó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que en el BBVA cerró en $1.380 y $1.430. En Banco Provincia, la cotización se ubicó en $1.390/$1.440, en tanto que Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos mostraron valores similares de $1.390 para la compra y $1.435 para la venta.

El Banco Galicia finalizó la rueda en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de $5 en ambas puntas. Santander acompañó ese nivel en $1.385/$1.435, sin cambios. El Banco Macro se posicionó en $1.380/$1.440, mientras que Credicoop también cerró en $1.380/$1.440, con una caída de $10.

Entre las variaciones más marcadas, el ICBC cotizó en $1.342,50 para la compra y $1.460,50 para la venta, con un spread de $118. El Banco Bica mantuvo estabilidad en $1.402/$1.459, sin cambios en la jornada.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP retrocedió 0,61% en la rueda del martes.

Dólar MEP

El dólar MEP retrocedió este martes y se ubicó en $1.425,70 para la compra y $1.426,34 para la venta, con una caída del 0,61%. El spread fue de apenas $0,64, reflejando calma en la operatoria bursátil pese a la baja.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró en $1.395 para la venta en el mercado paralelo.

Dólar blue

El dólar blue avanzó a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta, lo que significó una suba de $20 en la primera punta y de $10 en la segunda. La variación fue del 0,72% y el spread se mantuvo en $20.

