Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 8 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo fuertes subas, el blue avanzó y el MEP también se movió al alza durante la jornada de este lunes.

El dólar en los principales bancos del país mostró fuertes subas este lunes. Foto: Reuters
 18:20
Por: 

El dólar cerró este lunes con un escenario marcado por subas generalizadas en las distintas cotizaciones. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.380 para la compra y $1.420 para la venta, con un alza del 3,65%. En paralelo, el MEP trepó 2,48% y se ubicó en $1.421,26 y $1.422,09 respectivamente.

Así cerró el dólar

En los bancos, las cotizaciones también acompañaron la tendencia alcista. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.440 para la venta, mientras que en el Banco Provincia se posicionó en $1.385 y $1.435. En BBVA, Galicia y Santander, la cotización rondó entre $1.390 y $1.460.

El Banco Macro cerró la rueda en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, con una variación superior al 5%. Por su parte, ICBC mostró valores de $1.370 y $1.432, con un spread de $62. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron cifras idénticas de $1.390 y $1.440, en tanto el Banco Bica finalizó en $1.402/$1.459.

FILE PHOTO: An employee of a money changer holds a stack of U.S. Dollar notes before giving it to a customer in Jakarta, October 8, 2015. REUTERS/Beawiharta/File PhotoEl dólar MEP registró un alza del 2,48% en la jornada. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.421,26 para la compra y $1.422,09 para la venta, con una variación positiva del 2,48%. El spread quedó en apenas $0,83, lo que refleja estabilidad en la operatoria bursátil pese a la volatilidad en bancos y el paralelo.

FILE PHOTO: A picture illustration shows U.S. 100 dollar bank notes taken in Tokyo August 2, 2011. REUTERS/Yuriko Nakao/File PhotoEl dólar blue cerró en $1.420 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba del 3,65% en la jornada. El spread se mantuvo en $40, consolidando un mercado paralelo en alza que marcó la nota del inicio de semana cambiaria.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe

