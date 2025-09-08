Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 8 de septiembre

El dólar cerró este lunes con un escenario marcado por subas generalizadas en las distintas cotizaciones. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.380 para la compra y $1.420 para la venta, con un alza del 3,65%. En paralelo, el MEP trepó 2,48% y se ubicó en $1.421,26 y $1.422,09 respectivamente.
Así cerró el dólar
En los bancos, las cotizaciones también acompañaron la tendencia alcista. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.440 para la venta, mientras que en el Banco Provincia se posicionó en $1.385 y $1.435. En BBVA, Galicia y Santander, la cotización rondó entre $1.390 y $1.460.
El Banco Macro cerró la rueda en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, con una variación superior al 5%. Por su parte, ICBC mostró valores de $1.370 y $1.432, con un spread de $62. Banco SantaFe y Banco Entre Ríos registraron cifras idénticas de $1.390 y $1.440, en tanto el Banco Bica finalizó en $1.402/$1.459.
El dólar MEP registró un alza del 2,48% en la jornada. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.421,26 para la compra y $1.422,09 para la venta, con una variación positiva del 2,48%. El spread quedó en apenas $0,83, lo que refleja estabilidad en la operatoria bursátil pese a la volatilidad en bancos y el paralelo.
El dólar blue cerró en $1.420 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba del 3,65% en la jornada. El spread se mantuvo en $40, consolidando un mercado paralelo en alza que marcó la nota del inicio de semana cambiaria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.