En vivo: expectativa por el dólar hoy lunes 8 de septiembre en los bancos de Argentina

La Secretaría de Finanzas tendrá que llamar a licitación este lunes para buscar renovar vencimientos por $5 billones que operan el miércoles. Las tasas y los plazos que ofrecerá Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de la Nación, serán el primer indicio claro de lo que el gobierno espera que suceda en los mercados, según los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires.