En vivo: expectativa por el dólar hoy lunes 8 de septiembre en los bancos de Argentina

La semana pasada finalizó con variaciones mixtas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $5. En el Nación finalizó a $1.380 para la venta y $1.340 para la compra, cifras en las que abre este lunes 8 de septiembre.
Lunes 08.09
09:38 Caputo habló por X
Lunes 08.09
09:20 El Riesgo País supera los 1000 puntos
El Riesgo País de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.
Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.
La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.
Lunes 08.09
08:55 Cómo arrancan los tipos de cambio del dólar tras las elecciones en Buenos Aires
Tras la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno.
En tanto, El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 y $ 1.355 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 y $ 1.386. El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390. Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 y $ 1.370 para ambas cotizaciones.
Lunes 08.09
08:52 Desde este lunes y por un mes vuelven a votar los mercados
Buenos Aires, con 14,4 millones de electores y 37% de padrón nacional, es un cuerpo masivo que curva el espacio-tiempo argentino, ejerciendo la gravedad propia de quien hace orbitar en torno de sí al resto de los distritos. Incluso los expone a la eventualidad de un agujero negro del que nada puede escapar.
A los bancos y a los especuladores financieros, el resultado de los comicios no les será indiferente. Y tomarán decisiones en un ecosistema en el que la economía real, de las grandes empresas a las pymes, de los asalariados formales a los informales, nadie está exento de las consecuencias. En cualquier lugar del territorio argentino.
La Secretaría de Finanzas tendrá que llamar a licitación este lunes para buscar renovar vencimientos por $5 billones que operan el miércoles. Las tasas y los plazos que ofrecerá Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de la Nación, serán el primer indicio claro de lo que el gobierno espera que suceda en los mercados, según los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires.
Lunes 08.09
08:45 La cotización del dólar en cada banco al cierre del viernes
