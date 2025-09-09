#HOY:

En vivo: así arranca el dólar hoy martes 9 de septiembre en Argentina tras la corrida

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas este lunes, jornada de importantes movimientos tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El lunes finalizó con importantes subas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, situación similar que en el Blue. En el Nación finalizó a $1.440 para la venta y $1.380 para la compra, cifras en las que abre este martes 9 de septiembre.

Minuto a minuto

Martes 09.09

10:17 A cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.355 y $ 1.385 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.434 y el Contado con Liquidación en $ 1.439.

Martes 09.09

08:54 La cotización del dólar en cada banco al cierre del lunes

