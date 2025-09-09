En vivo: así arranca el dólar hoy martes 9 de septiembre en Argentina tras la corrida

El lunes finalizó con importantes subas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, situación similar que en el Blue. En el Nación finalizó a $1.440 para la venta y $1.380 para la compra, cifras en las que abre este martes 9 de septiembre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas este lunes, jornada de importantes movimientos tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.355 y $ 1.385 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.434 y el Contado con Liquidación en $ 1.439.
