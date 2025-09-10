Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 10 de septiembre

El dólar cerró este miércoles con un panorama dispar en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue se mantuvo en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios respecto al día anterior. En paralelo, el MEP bajó 0,36% y se ubicó en $1.425,30 para la compra y $1.426,04 para la venta.
Así cerró el dólar
En los bancos, la jornada mostró subas generalizadas. El Banco Nación cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con una variación de 0,70%. En el BBVA la cotización quedó en $1.385/$1.435 (+0,35%), mientras que en el Banco Provincia se mantuvo en $1.390/$1.440 sin cambios relevantes.
El Banco Galicia y Santander marcaron valores de $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con leves movimientos de entre 0% y 0,35%. El Banco Credicoop, en tanto, retrocedió a $1.375/$1.435, con una baja de 0,35%. En ICBC la compra terminó en $1.375 y la venta en $1.437, con un spread de $62. Banco Bica mostró $1.382/$1.439, con caída del 1,37%.
El dólar MEP retrocedió 0,36% y cerró la jornada en baja. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.425,30 para la compra y $1.426,04 para la venta, con una baja de 0,36%. El spread se mantuvo en $0,70, reflejando un escenario de relativa calma en la operatoria bursátil frente a las oscilaciones de los bancos.
El dólar blue se mantuvo en $1.385 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin variaciones en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta. La estabilidad se reflejó en un spread de $20, consolidando un mercado paralelo con menor volatilidad tras jornadas de oscilaciones.
