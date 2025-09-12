#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 12 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas generalizadas, el blue avanzó y el MEP también subió durante la jornada de este viernes.

Cotización del dólar en bancos de la Argentina este viernes 12 de septiembre
 18:27
El dólar cerró este viernes con un panorama alcista en casi todos los segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba del 1,06%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.462,60 y $1.464,14, avanzando 1,30% en la jornada.

Así cerró el dólar

En los bancos, las cotizaciones mostraron fuertes incrementos. En el Banco Nación la divisa cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de $20 en ambas puntas. Valores similares se registraron en BBVA, Santander y Banco Bica, que se movieron en el rango de $1.412 a $1.469.

El Banco Provincia marcó $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, liderando las subas con un alza del 1,73%. En tanto, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos cerraron en $1.415/$1.485, con variaciones de hasta 2,41%. En contraste, el ICBC mostró la menor variación: $1.395/$1.465, con una suba de apenas 0,55%.

FILE PHOTO: A picture illustration shows U.S. 100 dollar bank notes taken in Tokyo August 2, 2011. REUTERS/Yuriko Nakao/File PhotoEl dólar MEP avanzó 1,30% en la operatoria bursátil de hoy. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.462,60 para la compra y $1.464,14 para la venta, con una suba del 1,30%. El spread quedó en $1,54, lo que refleja una operatoria bursátil con baja volatilidad pese a los incrementos.

FILE PHOTO: U.S. dollar banknotes are seen in this illustration taken March 10, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl dólar blue cerró en $1.425 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de 1,06%. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo en alza en la última rueda de la semana.

