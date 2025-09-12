Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 12 de septiembre

El dólarcerró este viernes con un panorama alcista en casi todos los segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba del 1,06%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.462,60 y $1.464,14, avanzando 1,30% en la jornada.
Así cerró el dólar
En los bancos, las cotizaciones mostraron fuertes incrementos. En el Banco Nación la divisa cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de $20 en ambas puntas. Valores similares se registraron en BBVA, Santander y Banco Bica, que se movieron en el rango de $1.412 a $1.469.
El Banco Provincia marcó $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, liderando las subas con un alza del 1,73%. En tanto, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos cerraron en $1.415/$1.485, con variaciones de hasta 2,41%. En contraste, el ICBC mostró la menor variación: $1.395/$1.465, con una suba de apenas 0,55%.
El dólar MEP avanzó 1,30% en la operatoria bursátil de hoy. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.462,60 para la compra y $1.464,14 para la venta, con una suba del 1,30%. El spread quedó en $1,54, lo que refleja una operatoria bursátil con baja volatilidad pese a los incrementos.
El dólar blue cerró en $1.425 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de 1,06%. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo en alza en la última rueda de la semana.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.