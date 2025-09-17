Intervención

El mayorista tocó el techo de la banda y el BCRA vendió US$53 millones para frenarlo

El dólar mayorista llegó a $1.474,50 y activó la intervención del Banco Central, que vendió US$53 millones y cerró el día con reservas en US$39.777 millones. En ventanilla, el Banco Nación elevó el minorista a $1.485. Es la primera señal fuerte de la “valla” cambiaria desde que rige el esquema de bandas.