Las "startups" recibieron US$ 2500 millones de inversores de riesgo entre 2020 y 2024

En cuatro años, del 2020 al 2024, las "startups" argentinas convocaron el interés de inversores nacionales e internacionales por US$ 2.558 millones. "En 2025, la tendencia se mantiene dinámica, con nuevas rondas en marcha y un estable flujo de capital que reafirma el interés sostenido en el ecosistema emprendedor".
El directivo destacó las "señales claras de madurez, diversificación territorial y diversidad de género" en un fenómeno que se consolida. ARCAP pasó de tener 17 a 91 miembros en 2024, los cuales han invertido en un total de 1.384 compañías -mayormente entre Argentina y latinoamérica.
El 63 % de los fondos que actualmente conforman la asociación se fundaron en los últimos cinco años. La red inversora es cada vez más diversa: incluye capital semilla (42,9 %), capital emprendedor (11 %) -en estos dos segmentos los tickets van de US$ 25.000 hasta US$ 5 millones-, private equity (9%), family offices y proveedores de servicios especializados en el ecosistema.
Se destaca también la participación del Capital Corporativo, del total de fondos que invierte en estadíos Seed y Venture Capital, 25% son fondos insertos en alguna corporación.
Entré 2019 y 2024 el porcentaje de CEOs mujeres en startups invertidas pasó de 10,4% a 16,4%.
Federalización y género
"Mientras que en 2019 el 77,6 % de las compañías invertidas estaban radicadas en CABA o Provincia de Buenos Aires, en 2024 ese porcentaje representó el 50,8%. A su vez, el 22,8 % de los gestores de fondos argentinos asociados a ARCAP tienen base fuera de Buenos Aires, en provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe".
Mariano Mayer, presidente de ARCAP y co-founder de Newtopia VC, señaló que que "el venture capital (capital de riesgo) ya no tiene una única puerta en Buenos Aires: casi la mitad de las rondas del año pasado se concretaron en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Estamos viendo cómo se activa una nueva generación de emprendedores con ambición global desde el interior del país", afirmó Más mujeres en startups y en fondos
¿Quiénes invierten en los miembros de ARCAP?
El informe también revela un avance en términos de diversidad. En 2019, sólo el 17,3% de las startups invertidas tenía al menos una mujer en su equipo fundador; mientras que en 2024 ese número subió al 37,7%. En el mismo período, el porcentaje de CEOs mujeres pasó de 10,4% a 16,4%.
Además, "la participación femenina en puestos de decisión dentro de los fondos creció del 11% al 19,6%. Si bien aún hay desafíos, estos números muestran una evolución concreta. Avanzar en diversidad es fundamental para fortalecer un capital emprendedor más innovador, competitivo y equitativo", destacó Mayer.
Una industria con presencia en todos los estadíos y con soporte profesional.
Mientras la economía clásica crece en sectores como agro, minería y energía, atendiendo demandas globales críticas, los fondos inversores miran con atención AgriFoodTech, Fintech y Climatech, cuyo potencial de innovación local las posiciona como oportunidades estratégicas en el marco de la transformación digital y la transición energética.
"Estamos ante una gran oportunidad para fortalecer al capital emprendedor como motor de desarrollo. Eso requiere continuidad, confianza y un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Desde ARCAP, vamos a seguir empujando para que más ideas se conviertan en empresas que transformen la realidad del país", concluyó Mayer.
