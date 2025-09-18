Máxima tensión: el riesgo país supera los 1.400 puntos y los bonos se hunden hasta 12%

El tablero financiero volvió a teñirse de rojo. Con ventas generalizadas de títulos soberanos, el índice de riesgo se disparó y encendió señales de alerta sobre el financiamiento del programa económico.
En una rueda negativa para la deuda argentina, el riesgo país saltó por encima de los 1.400 puntos y los bonos en dólares cayeron hasta 12%. El mercado duda de la capacidad oficial para afrontar vencimientos, pese a las garantías públicas del Gobierno.
El tablero financiero volvió a teñirse de rojo. Con ventas generalizadas de títulos soberanos, el índice de riesgo se disparó y encendió señales de alerta sobre el financiamiento del programa económico.
La referencia superó los 1.400 puntos básicos con tendencia ascendente. El movimiento refleja prima de riesgo más alta y encarece cualquier intento de fondeo. El cambio de humor se trasladó a precios y volúmenes, con operadores priorizando liquidez.
Entre los títulos más castigados figuraron el AL29D (-10,1%) y el AL35D (-12,5%). El tramo medio-largo de la curva concentró la mayor parte de las órdenes de venta. La compresión previa se desarmó y la paridad retrocedió a niveles de stress.
Las declaraciones de Luis Caputo y del vocero Manuel Adorni, que ratificaron el pago de compromisos, no alcanzaron para revertir el sesgo vendedor. Los flujos siguieron saliendo de deuda hard dollar en un clima de aversión al riesgo.
Los inversores calibran necesidades de caja, cronograma de vencimientos y horizonte político. Sin catalizadores de confianza, la debilidad de los bonos realimenta el salto del riesgo país y limita cualquier ventana de financiamiento.
En la plaza, los números mandan: cuando la confianza se achica, la prima sube y los precios caen. El desafío oficial será quebrar ese círculo antes de que el costo financiero haga más estrecha la pista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.