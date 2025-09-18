Mercados

Máxima tensión: el riesgo país supera los 1.400 puntos y los bonos se hunden hasta 12%

En una rueda negativa para la deuda argentina, el riesgo país saltó por encima de los 1.400 puntos y los bonos en dólares cayeron hasta 12%. El mercado duda de la capacidad oficial para afrontar vencimientos, pese a las garantías públicas del Gobierno.