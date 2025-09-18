En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 18 de septiembre en Argentina

El miércoles finalizó con subas en el valor del dólar oficial dependiendo de los bancos, mientras que en el Blue subió $25. En el Nación finalizó a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este jueves 18 de septiembre.
Este miércoles, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó.
