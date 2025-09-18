#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 18 de septiembre en Argentina

Este miércoles, el mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó.

El miércoles finalizó con subas en el valor del dólar oficial dependiendo de los bancos, mientras que en el Blue subió $25. En el Nación finalizó a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este jueves 18 de septiembre.

08:53 La cotización del dólar este miércoles al cierre de los bancos

