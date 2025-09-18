Cuál es la criptomoneda respaldada por dólares y regulada en Estados Unidos
USA₮ aprovechará la tecnología Hadron by Tether, la plataforma de tokenización de activos reales más avanzada del mercado. Será emitida por Anchorage Digital.
La criptomoneda USA?.
10:48
La compañía líder en el ecosistema de activos digitales, Tether, lanza al mercado una stablecoin, respaldada por dólares y regulada en Estados Unidos, llamada USA₮, que funcionará como alternativa digital al efectivo y a los medios de pago tradicionales.
Llega respaldada por reservas transparentes y alineada con los más estrictos estándares regulatorios. Lo que procura establecer es un nuevo referente de cumplimiento y accesibilidad en la industria de stablecoins en el País del Norte.
La criptomoneda USA?.
Habrá de encuadrar en la recientemente promulgada Ley GENIUS, una legislación histórica que regula la emisión de stablecoins en EEUU, y representa un avance significativo hacia la alineación entre la innovación en activos digitales y el liderazgo regulatorio estadounidense.
USD₮, el token actual de Tether, es la stablecoin más utilizada del mundo.
La nueva stablecoin aprovechará la tecnología Hadron by Tether, la plataforma de tokenización de activos reales más avanzada del mercado.
Será emitida por Anchorage Digital, el primer y único banco cripto regulado a nivel federal en Estados Unidos, en cumplimiento con la Ley GENIUS. Además, contará con la participación de Cantor Fitzgerald como custodio de reservas y distribuidor principal preferente.
La publicación de Tether en X.
Con una capitalización de mercado superior a los US$ 169.000 millones y un volumen diario de transacciones que supera al de gigantes tradicionales de pagos como las principales empresas de tarjetas de crédito y remesas, USD₮ se consolidó como la infraestructura central de la economía de activos digitales.
Positivo para las nóminas salariales
Las stablecoins, como USDC y USDT, se están volviendo las favoritas para las nóminas salariales, porque al ser 'tokens' cuyo valor está asociado al de un activo real o es controlado a través de un algoritmo, son más estables que Bitcoin o Ethereum.
Pero, además, las 'stablecoins' son unas de las criptodivisas a las que hace referencia el Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (más conocido como MiCa), que entró en vigor en distintas fases escalonadas para todos los estados miembros desde junio de 2024 y se completará en julio de 2026.
Qué son las nóminas salariales
Las nóminas salariales son documentos que elaboran las empresas para registrar y acreditar el pago de sueldos a sus trabajadores.
En ellas se detallan, de manera individual y colectiva, las condiciones de pago de cada empleado durante un período, normalmente mensual. Suelen incluir datos de la empresa y del trabajador, salario base, complementos o adicionales, descuentos y salario neto.
