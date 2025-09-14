Una secundaria santafesina mejoró la conducta escolar tras controlar el uso de celulares

En la ciudad de Santa Fe, la escuela secundaria del Centro Educativo Jerárquicos decidió restringir el uso de celulares dentro de la institución. La medida surgió a partir de problemas recurrentes como distracciones, roturas y desapariciones de dispositivos. "Con esto empezamos a tomar conciencia del problema”, explicó Jorge Saccone, director de la escuela.
La solución fue la implementación de cajas seguras en las aulas donde cada estudiante guarda su teléfono al ingresar. “Hoy ya tenemos cajas que están amuradas a la pared, con un lugar para cada celular”, señaló el directivo. Los dispositivos solo se utilizan con autorización docente y para fines pedagógicos.
Reacciones
El impacto fue analizado con encuestas a toda la comunidad educativa. Entre los estudiantes, las opiniones se dividieron: 38.8% respondió tal vez, 34.7%estuvo en desacuerdo y 26.4% de acuerdo con la restricción. Sin embargo, al repreguntar sobre los beneficios, más del 70% reconoció mejoras en su vida escolar.
“Logramos ver en qué creían ellos que habían mejorado con respecto a la restricción del uso: hablaban más en los recreos, jugaban, hacían más deporte en educación física o en los recreos, jugaban a la pelota, al vóley, etcétera, y que consideraban que habían de distraerse mucho en clase y que prestaban más atención”, detalló Saccone.
Los docentes apoyaron la medida de manera casi unánime: el 95.7% se mostró de acuerdo. El 62.8% aseguró que el uso excesivo del celular afectaba la atención y el 20.9% el rendimiento. Tras la restricción, un 41.9% notó mayor concentración en las clases, mientras que el 25.6% observó un cambio positivo en la actitud de los alumnos.
Alumnos participan con mayor atención en clase tras la restricción de celulares. Crédito: Flavio Raina.
En cuanto a las familias, el 88.3% respaldó la medida, aunque un grupo minoritario expresó preocupaciones por la falta de comunicación con sus hijos. “La gran mayoría apoyó, algunos no estaban de acuerdo y ponían como excusa la necesidad de estar comunicados por una cuestión de organización familiar, a lo cual nosotros también lo entendíamos”, reconoció el director.
Beneficios y nuevos desafíos
Los datos muestran que la medida logró avances concretos en el clima escolar. El 35.4% de los estudiantes dijo haber mejorado la concentración, el 18.6% incrementó la interacción con compañeros y el 8.8% mejoró su rendimiento académico. Entre las familias, un 25.7% observó cambios positivos en la actitud de sus hijos y un 22.9% notó que se comunicaban más con otros estudiantes.
Los docentes destacan mejoras en la convivencia entre los estudiantes. Crédito: Flavio Raina.
Saccone resaltó otro aspecto clave: “Uno puede tener una predisposición, desde cada chico, por distraerse más o menos, pero el celular es un gran distractor, sobre todo por las redes sociales y todo lo que conlleva. No nos olvidemos que las escuelas tenemos problemas de bullying, ciberacoso, además tenemos de juego y apuestas dentro de las redes. Todo eso son grandes distractores”.
Finalmente, el directivo indicó que aunque la iniciativa mostró resultados positivos, aún quedan desafíos. Entre ellos, mejorar los protocolos de comunicación familiar en caso de emergencias y encontrar un equilibrio entre la prohibición y el uso pedagógico del celular.
Aun así, el balance que realiza la institución es alentador: la restricción ayudó a mejorar la concentración, la convivencia y el comportamiento escolar, marcando un precedente en la formación de hábitos digitales más saludables.
