El colegio Inmaculada ofrece talleres sobre adicciones para jóvenes, padres y docentes

El Colegio Inmaculada de la ciudad de Santa Fe será sede de una propuesta formativa abierta y gratuita destinada a padres, docentes, tutores y jóvenes mayores de 16 años. La iniciativa busca brindar herramientas para enfrentar problemáticas actuales como las adicciones, la ludopatía y el uso excesivo de la tecnología.
“Vimos que había una necesidad de hacer un aporte concreto a los jóvenes y también a quienes los acompañan. Creemos que es necesario darles unas herramientas para que puedan ellos construir su propio proyecto de vida y darle sentido”, explicó Ariel Trinadori, integrante del Ateneo de Cultura.
Propuesta con impacto comunitario
El año pasado, el Ateneo organizó jornadas sobre adicciones en la niñez y adolescencia. A partir de ese diagnóstico, donde se abordaron la tecnoadicción, las apuestas online y la ludopatía, surgió la idea de generar talleres con un enfoque preventivo y reflexivo.
“Más que decirles lo que tienen que hacer, es importante que ellos mismos reflexionen y a partir de un taller que va a ser guiado por una profesional, proponemos un trabajo introspectivo que les permita proyectarse y encontrar su proyecto de vida”, afirmó Trinadori.
El objetivo es que tanto los jóvenes como los adultos puedan pensar en la construcción de una vida con propósito, más allá de lo meramente vocacional.
La adicción a la tecnología y a los juegos online están en el foco de atención.
Dos espacios de formación
La propuesta incluye dos talleres diferenciados:
Uno para jóvenes mayores de 16 años.
Otro destinado a padres, madres, tutores, docentes y adultos que trabajen o acompañen a jóvenes en clubes o instituciones.
“Queremos que los adultos funcionen como un faro, pero no que digan lo que tienen que hacer los jóvenes, sino que puedan encontrar ese lugar de acompañar, de ser guía, a partir de su propia experiencia”, detalló el referente del Ateneo.
En este sentido, el espacio busca fortalecer la cercanía intergeneracional para que los proyectos de vida puedan sostenerse en el tiempo con acompañamiento y referentes claros.
Fechas e inscripción
Los encuentros se desarrollarán en el Colegio Inmaculada y tendrán entrada libre y gratuita. El taller para jóvenes se realizará el viernes 12 de septiembre de 18:30 a 21:00, mientras que el destinado a adultos será el sábado 13 de septiembre de 9:00 a 12:30.
El colegio Inmaculada, donde se desarrollarán las actividades formativas. Crédito: Fernando Nicola.
“Esperamos que puedan acompañar esta propuesta formativa abierta a toda la comunidad de Santa Fe y también de los alrededores”, invitó Trinadori.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.