Pese a la eliminación de la confesionalidad del Estado
Los obispos reclaman que la Constitución de Santa Fe siga mencionando a la Iglesia Católica
Los representantes de las cinco diócesis piden que se reconozca la importancia histórica, social y cultural de la que, hasta hoy, es la religión oficial. El documento está abierto a la firma de los fieles.
"Hay una porción del pueblo santafesino que se ha sentido herido por esta omisión. Yo personalmente no la entiendo, a lo mejor hay algunos argumentos que no llego a conocer", sostuvo el arzobispo santafesino, Sergio Fenoy, en conferencia de prensa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Los obispos de las cinco diócesis santafesinas reclamaron la inclusión de una mención a la Iglesia Católica en el texto de la futura Constitución Provincial de Santa Fe, habida cuenta de la omisión en el dictamen del nuevo artículo 3, y más allá de acordar con la eliminación de la confesionalidad del Estado que rige actualmente.
En conferencia de prensa junto a otros representantes del equipo arquidiocesano, y en representación de sus pares de Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, formuló "con respeto y humildad" un pedido a los constituyentes.
Y lo sintetizó con la lectura del párrafo respectivo del documento suscripto por los cinco prelados: "Hoy queremos expresar con respeto y claridad una convicción firme que sostenemos desde el inicio del proceso de la reforma: la importancia de que el nuevo texto constitucional incluya una mención expresa a la Iglesia Católica".
A propósito de ello, el arzobispo se aseguró de dejar sentadas las diferencias entre confesionalidad y laicismo, y el término "mención". En tal sentido, repasó y ratificó la postura asumida modernamente por la Iglesia (sobre todo, desde el Concilio Vaticano II, pero también en pronunciamientos anteriores y posteriores) de sostener un nuevo modelo de relación entre la sociedad civil y religiosa, basado en la "cooperación y autonomía". No obstante, advirtió que tal es el magisterio de la Iglesia, lo que no excluye que parte de la feligresía aún sean partidarios de una vinculación más estrecha entre el Estado y la Iglesia Católica, como la que rigió a nivel nacional hasta la reforma de 1994 y aún consta en la Carta Magna santafesina.
"Dentro de la libertad de que gozan nuestros fieles, pueden algunos sostener eso y también esperamos que poco a poco se vayan poniendo al día de lo que el magisterio social hoy pide, nos pide. Entonces, primero eso, (aclarar) la confusión de términos. Confusión que también quizás se ha expresado un poco en el texto que ha presentado la convención al reformar el antiguo artículo 3, cuando se habla de 'iglesias', quizás en un modo así indiscriminado, y cultos", consignó.
Una "mención"
Salvada la cuestión terminológica, Fenoy aclaró que "fundamentalmente, ésto es lo que pedimos. Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un estado y una confesión religiosa, es legítimo, no es ilógico o una pretensión desmedida, pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad. Es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo".
"La mención es, precisamente, mencionar a la Iglesia Católica. Es mencionar el adjetivo católico. Nada más que eso, porque con respecto a los otros términos del artículo que se ha reformado, estamos de acuerdo. Así que no es que hay que hacer otro otra redacción o poner mucho más, ¿no? Basta el adjetivo", resumió.
En ese sentido, cifró la demora en responder, tras la difusión del dictamen aprobado en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías: en el diálogo y el análisis dentro de la Iglesia, y en el propósito se sostener un espíritu de consenso y acompañamiento, no de "belicosidad". Aunque sí tomando nota de "el dolor del fiel católico, el dolor de nuestro pueblo" recogido en los últimos días a partir de la supresión. "Hay una porción del pueblo santafesino que se ha sentido herido por esta omisión. Yo personalmente no la entiendo, a lo mejor hay algunos argumentos que no llego a conocer", añadió Fenoy.
Por esta misma razón, el documento de los obispos fue puesto en circulación a los efectos de que los fieles puedan adherir. "No como una demostración de fuerza, no para para torcer la mano a nadie, porque estamos con otro espíritu, pero sí para que se entienda esto. Si se ha querido expresamente eliminar la Iglesia Católica deben tener algún motivo, sería bueno conocerlo. Si no, estamos a tiempo quizás a que se pueda corregir".
Los aportes a la reforma
La posición de la Iglesia santafesina ya había sido expuesta en documentos previos e incluso ante la propia Convención. En aquella oportunidad, el obispo auxiliar de Santa Fe, monseñor Matías Vecino, junto al Equipo Interdiocesano creado ante la Reforma Constitucional, expuso a la prensa algunos contenidos y propuestas de los aportes elaborados e ingresados Mesa de Entradas de la Convención.
En rueda de prensa, brindó detalles sobre el trabajo desarrollado durante varios meses y habló de sus principales ejes temáticos: la relación del credo católico con el Estado, una visión antropológica de cómo la iglesia de Roma concibe la dignidad humana y la preocupación por la ecología integral, vista como una forma de "cuidarnos nosotros mismos" a propósito de los riesgos que enfrenta el medio ambiente.
El prelado fue claro en aquel momento respecto de que siempre se asumió como una realidad: que habrá una mayor independencia entre "lo civil" y el orden religioso, o alguna forma de neutralidad. "Lo que proponemos nosotros es que haya autonomía y cooperación entre los dos órdenes, que no haya ningún tipo de privilegio, pero sí rescatar el rol que ha tenido la Iglesia Católica en la integración cultural y política de la Provincia".
Detalló que "uno tiene que ver con el vínculo de la Iglesia con el Estado, que es algo que nos toca en primera persona; otro que tiene que ver con el tema de los antropológico, de la dignidad de la persona humana, del respeto de la persona humana, de su centralidad, porque también pensamos que la Constitución tiene que tener un rostro humano; y el tercer artículo tiene que ver con la incorporación del problema ecológico, del problema ambiental que no está, obviamente, en la Constitución de ese sentido, pero que creemos que es un tema que que debería estar casi de modo prioritario".
En aquel momento, ante una consulta respecto de si el Estado debe o no sostener el culto católico, si debe contribuir económicamente con la Iglesia, el prelado respondió: "Primero, hoy el Estado no lo sostiene, ni en la provincia ni en la Nación. Lo que puede haber es que, por ejemplo, como con otras instituciones, el Estado aporte a algunas acciones en favor de las preocupaciones y las actividades por lo social, por ejemplo. O en el trabajo sobre adicciones, por ejemplo, o en el campo de la Educación. Todas cuestiones que tienen que ver con el bien común".
Explicó que el sector público actualmente no paga los sueldos de los ministros, "salvo algún capellán, que son poquitos". Es la comunidad cristiana la que sostiene el culto, indicó y subrayó: "no es algo que esté en discusión", indicó. Señaló que se trata de una práctica que fue impulsada por los obispos y que paulatinamente se ha procedido de esa forma, en cada cada diócesis.
Los cambios al art. 3
El artículo 3 de la Constitución Provincial actualmente vigente establece: "La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes".
La redacción propuesta en el dictamen de mayoría, que aún debe pasar por la Comisión Redactora y luego se aprobado en el recinto, sostiene: "La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".
