Pintan un mural para visibilizar la salud mental adolescente y prevenir el juego online en Santa Fe
Bicicletas, naturaliza y abrazos son parte de las imágenes elegidas por los chicos para representar conductas saludables en contraste con el riesgo de la ludopatía. La iniciativa forma parte del programa "De esto sí se habla", impulsada en cinco escuelas secundarias por el Concejo, la Lotería de Santa Fe y la UNL.
Espacios abiertos, contacto con la naturaleza y redes de contención en la mirada positiva de la salud mental. Crédito: Luis Cetraro
Una chica disfrutando de un paseo en bicicleta. Otro con un barrilete. Un abrazo de contención y una mano tendida. El contraste: un chico preocupado que mira su celular. Se trata de dibujos de gran tamaño que están siendo plasmados en un mural sobre las paredes de la avenida 27 de Febrero, en zona del puerto. Representan la salud mental adolescente, aunque "sin poner énfasis en la cuestión patológica sino con un enfoque y un mensaje más positivo, con una invitación a 'desconectar para reconectar'", explicó el artista Matías Bonfiglio.
La producción del mural, que comenzó esta semana, es realizada por los estudiantes de cinco escuelas secundarias de la ciudad (San José, Sagrado Corazón, IPEI, Escuela Normal y la técnica Funes), en el marco del programa "De esto sí se habla", cuya temática es la salud mental adolescente y que este año aborda la ludopatía digital. Lo llevan adelante el Concejo, la Lotería de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina, destacó la importancia de la iniciativa: "Este mural es un paso más desde que decidimos que el 27 de septiembre sea el Día Municipal de la Salud Mental Adolescente. Muchas consecuencias no deseadas, que van desde depresiones, suicidios, adicciones, están absolutamente vinculadas a la salud mental y muchas de ellas también tienen su origen en la ludopatía. Este es un granito de arena que ponemos, fundamentalmente, pensando en el trabajo en equipo".
Molina, Di Lena y Batistutti explicaron cómo están trabajando en conjunto el Concejo, Lotería y la UNL. Crédito: Luis Cetraro
Ludopatía adolescente, una preocupación
Por su parte, Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, remarcó: "Para nosotros es muy importante estar acá, en este mural, dentro de las acciones que hacemos con el Concejo Municipal. La Lotería tiene una preocupación constante por la ludopatía, sobre todo en los menores de 18 años. Hace 10 días lanzamos una campaña en vía pública, medios, redes y charlas en clubes de fútbol. Ya estuvimos en Newell's y Central, y próximamente haremos lo mismo en Unión y Colón. Queremos que llegue a toda la provincia".
La concejala Cecilia Battistutti, en tanto, recordó el origen del programa que acompaña esta iniciativa: "Las instituciones nos planteaban que no saben qué hacer con los chicos que en los recreos se la pasan jugando en línea y apostando. Estamos muy contentos porque la Lotería se involucró desde el primer día, incluso denunciando páginas ilegales. Y el 29 de septiembre vamos a cerrar el programa en el Paraninfo de la UNL con el psiquiatra Lucas Raspall y la presentación de producciones audiovisuales hechas por los propios chicos".
En mayo de este año, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la creación del Día Municipal de la Salud Mental Adolescente, que se conmemorará cada 27 de septiembre, en el marco del Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta fue elaborada por estudiantes del Instituto Privado de Educación Integral (Ipei) "Leonardo Da Vinci" en el marco del programa Concejo Joven.
Cabe destacar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre algún tipo de padecimiento mental y son cada vez más chicas y chicos quienes atraviesan situaciones de ansiedad, autolesiones, consumo problemático, angustia y padecimientos ligados a las redes sociales y el uso excesivo de pantallas.
Así quedará el mural una vez que esté concluido. Crédito: Luis Cetraro
Protagonistas
Este martes por la tarde, los estudiantes que pintaban el mural, comentaron a El Litoral su mirada personal sobre la ludopatía. Xiomara, de la Escuela Normal Nº 32, contó que "nos invitaron a pintar el mural sobre la adicción a los juegos. Yo tengo un familiar que cada vez que tiene dinero lo usa para el casino online. No sé si es una adicción pero no puede soltar el juego".
En la misma línea, Mateo agregó: "En mi escuela no veo que los chicos jueguen en el celular, pero tengo conocidos que apuestan bastante. Me parecieron muy importantes las charlas que dieron en la escuela y por eso quise participar".
El artista Bonfiglio, coordinador del mural, explicó que "esto no es una obra individual, sino un trabajo colectivo. El enfoque que le dimos fue positivo, pensando en la salud, en espacios abiertos, en el contacto con la naturaleza y en las redes de contención de amigos y familia. El arte permite visibilizar la problemática y al mismo tiempo aportar a su resolución y comunicarlo. No soy especialista en salud, pero entiendo que cuando uno identifica el problema, es a partir de ese momento que lo puede empezar a trabajar".
Consultado por El Litoral, el vicepresidente de la Lotería se refirió a la dificultad de hacer frente a las páginas de juego ilegales en internet y a la búsqueda constante de soluciones a nivel técnico.
"La verdad es que siguen apareciendo estas páginas. Cuando uno denuncia 10, aparecen 20 más. Es una lucha desigual, porque los bloqueos de la IP se esquivan con mínimos cambios en las direcciones web. Estamos trabajando con ingenieros y en contacto con el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), pero por ahora no hay una solución definitiva. Aunque sea difícil y parezca que nunca alcanza, vamos a seguir denunciando porque es nuestra función y nuestra responsabilidad".
