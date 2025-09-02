"Desconectar para reconectar"

Pintan un mural para visibilizar la salud mental adolescente y prevenir el juego online en Santa Fe

Bicicletas, naturaliza y abrazos son parte de las imágenes elegidas por los chicos para representar conductas saludables en contraste con el riesgo de la ludopatía. La iniciativa forma parte del programa "De esto sí se habla", impulsada en cinco escuelas secundarias por el Concejo, la Lotería de Santa Fe y la UNL.