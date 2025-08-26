Mutual Jerárquicos celebra 31 años con proyectos de banco y universidad propias

Con motivo de su aniversario N° 31, la Mutual Jerárquicos Salud realizó un acto conmemorativo en la puerta de su casa matriz, donde colaboradores e integrantes del Consejo Directivo se hicieron presentes para izar la enseña patria y entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La ceremonia fue encabezada por Juan José Sagardía, presidente de la mutual, quien repasó la historia de la institución y destacó los desafíos superados.
Cobertura nacional
Sagardía recordó los inicios de la mutual: “Lo comenzamos de la nada, yo era bancario en aquella época y la obra social tenía problemas… surgió la iniciativa de hacer una asociación de jerárquicos y ahí aparece mi iniciativa de decir, ‘Vamos a preocuparnos por la salud’".
Autoridades de la mutual presentes en la conmemoración. Crédito: Flavio Raina.
En su relato, el presidente resaltó los logros alcanzados tras años de esfuerzo: “Logramos tener nuestra propia matrícula de obra social después de 10 años y fuimos creciendo de tal manera que estamos en el país". Además de los avances en educación, la mutual proyecta nuevas iniciativas que marcarán un hito en su desarrollo: “Queremos tener nuestra propia universidad y nuestro propio banco”.
Sagardía destacó la expansión nacional de la institución: “La necesidad que había en nuestros compañeros bancarios en el resto del país era muy importante, estamos en 1.600 localidades del país".
Compromiso con los asociados
El presidente no ocultó las dificultades que atravesó la mutual en los últimos años: “Venimos hace 2 años en una crisis seria, pero seguimos cumpliendo con nuestra palabra de dar el servicio de salud que es tan importante. Estamos en crisis, pero en la crisis de nuestra patria, eso nos hizo poner en situación de riesgo, porque había que cumplir con nuestros asociados”.
Juan José Sagardía encabezó el acto conmemorativo frente a la sede central. Crédito: Flavio Raina.
A pesar de las dificultades, Sagardía aseguró que la institución mantiene la esperanza en sus proyectos: “La universidad la tendríamos que haber inaugurado este año, pero no pudimos terminar las obras que se necesitan. Tenemos todos los programas hechos… El banco hace 6 años que estamos haciendo la gestión, tenemos esperanza y siempre hay una lucecita por ahí dando vuelta, ya se dará”.
El legado de la mutual
El presidente enfatizó la importancia del impacto de la mutual en la sociedad: “Todo está difícil, pero sé decirle a los compañeros que me siento orgulloso… porque hemos logrado dar salud, educación y trabajo. Tres puntos que los políticos se desesperan diciendo lo que lo van a hacer, nosotros lo hacemos y acá estamos”.
La mutual celebró más de tres décadas de trayectoria con nuevos desafíos. Crédito: Flavio Raina.
Actualmente, la institución cuenta con 1.800 trabajadores, 13 farmacias distribuidas en todo el país, tres clínicas en funcionamiento y un centro deportivo. Sagardía destacó que se encuentra en construcción una nueva clínica en el complejo Casa de Mayores en Sauce Viejo, consolidando así los servicios que ofrece la mutual a nivel regional y nacional.
