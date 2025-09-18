Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Pullaro: "Una Argentina distinta es posible con un desarrollo económico que nos permita generar trabajo y crecimiento"

Así lo afirmó el gobernador de Santa Fe al participar del 8° Congreso Internacional de Coninagro. Reclamó que “se terminen las retenciones al campo” y la falta de inversiones en infraestructura por parte de Nación. Aseguró que se debe construir “una salida al Gobierno nacional, sin tener que volver al kirchnerismo".