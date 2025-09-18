Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Perspectiva Agroclimática: llega la primavera con vaivenes climáticos

La primavera astronómica, que inicia el 22 de septiembre, traerá un marcado contraste climático. La temporada comenzará con temperaturas por encima de lo normal. Sin embargo, un frente de tormenta traerá lluvias y luego una masa de aire polar causará un descenso brusco del termómetro, con riesgo de heladas en algunas regiones.