#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En el techo de la banda

Luis Caputo aseguró que venderá todos los dólares que hagan falta

Dijo que el tipo de cambio está alto y prometió a los mercados un acuerdo para garantizar los vencimientos de enero y de julio del 2026.

Luis Caputo habló este jueves en el stream oficialista Las Tres Anclas. Crédito: Carajo
 9:38
Por: 

“En las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y -si nos va bien- de julio del año que viene también”.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, buscó este jueves por la noche despejar dudas de los mercados para asegurar la capacidad de pago de la deuda del gobierno, que en medio de la incertidumbre política observa fluctuaciones en algunas de las variables macroeconómicas.

Mirá tambiénSegunda jornada de intervención del BCRA: cuántos dólares vendió

El jueves cerró con un fuerte saldo negativo en los mercados financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos cayeron 10%, y el Banco Central volvió a vender divisas -US$ 379 millones- y el Riesgo País trepó hasta 1450 puntos.

“No nos vamos a mover del programa” y “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, dijo el ministro en medio de una escalada de la divisa que se incrementó 20% desde el “comprá campeón”.

Para completar la jornada, el banco británico Barclays evaluó que el gobierno argentino "parece estar priorizando la estabilidad cambiaria de cara a las elecciones intermedias de octubre" y advirtió: "En nuestra opinión, las probabilidades de una disminución de las reservas en este contexto son altas".

Argentina's Economy Minister Luis Caputo participates in a business event, in Buenos Aires, Argentina, May 13, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLuis Caputo. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, y con unos US$22 mil millones disponibles para intervenir, el equipo económico confía que tiene los recursos para “secar la plaza” de pesos si la demanda de divisas sigue en este ritmo. Una especulación razonable en el margen contable, pero vertiginosa en materia de reservas netas negativas.

“Una cosa bizarra”

Por la noche, Luis Caputo señaló que “estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina. Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca”, dijo en relación a la andanada de derrotas oficialistas en el Congreso.

Mirá tambiénLas "startups" recibieron US$ 2500 millones de inversores de riesgo entre 2020 y 2024

Sin embargo expuso que “esta vez este ataque eh político está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca”.

En agosto el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $ 390.301 millones, luego del pago de intereses por $ 1.166.564 millones. Y el superávit comercial creció a US$1.402 millones en agosto, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.

Banco Central de la República Argentina. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

“Hoy estamos en un tipo de cambio real bilateral históricamente alto; para dar una idea, estamos casi 15% arriba del tipo de cambio, o sea, del dólar de la salida del CEPO de Macri”.

En el canal de streaming Carajo, el funcionario nacional aseguró que “la gente se asusta por razones obvias, porque ve lo que hay enfrente, y ve el nivel de ataque que están haciendo”

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Videos
Luis Caputo
Dólar Hoy

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro