Cómo cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 18 de septiembre de 2025

El dólar tuvo este jueves otra jornada con valores en alza en la República Argentina. En el Banco Nación, cotización oficial de referencia el precio de cierre fue: $1.445 para la compra; $1.495 para la venta.
En Banco Nación la jornada terminó con $1.495 para la venta. El blue se comercializaba por encima de los $1.500 en Buenos Aires. En tanto, el MEP se ofrecía a $1.520.
El dólar tuvo este jueves otra jornada con valores en alza en la República Argentina. En el Banco Nación, cotización oficial de referencia el precio de cierre fue: $1.445 para la compra; $1.495 para la venta.
Por su parte, el dólar blue o informal se conseguía a $ 1.485,00 para la compra; $ 1.505,00 para la venta. En tanto, el dólar MEP se comercializaba a $1.520. Mientras que el dólar CCL terminó con los siguientes valores: $ 1.529,02 para la compra; $ 1.534,83 para la venta.
Banco Macro ofrecía la moneda extranjera a: $ 1.440,00 para la compra; $ 1.490,00 para la venta. Por su parte, Banco Santa Fe cerró la jornada con: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta.
En tanto, Banco Galicia ofrecía los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta. Mientras que Santander terminó con los siguientes valores: $ 1.450,00 para la compra; $1.500 para la venta.
Banco Bica tuvo el dólar a $ 1.436,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta. Por su parte, Banco Provincia (Bs.As) comercializó a: $ 1.445,00 para la compra; $ 1.495,00 para la venta.
Por último, Banco BBVA Francés terminó el jueves con estos valores: $ 1.450,00 para la compra; $ 1.500,00 para la venta.
A través de las redes sociales, el ministro de Economía Luis Caputo informó sobre superávit primario y financiero en agosto.
"En agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.556.864 millones y un superávit financiero de $390.301 millones", posteó el funcionario.
En ese sentido, el ministro explicó: "El superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con erogaciones primarias que se redujeron 6,4%. No obstante, el gasto en prestaciones sociales creció 2,9%, destacándose el incremento en jubilaciones y pensiones contributivas por 9,1%, en tanto las transferencias a universidades aumentaron 9,3% interanual".
"En los primeros ocho meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB", agregó.
Y siguió: "El superávit financiero de $390.301 millones contrasta con el déficit de $384.505 millones registrado en agosto de 2023, equivalente a más de $1.720.000 millones ajustado por inflación".
Para cerrar, Caputo publicó: "Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos."
"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Sólo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PIB", culminó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.