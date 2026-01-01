Tres medios británicos ubican a Milei entre los líderes más relevantes del 2025
Periódicos y revistas del Reino Unido ubicaron al Presidente argentino entre las figuras políticas más relevantes del año. Resaltaron las reformas económicas, la baja de la inflación y el impacto internacional de su gestión.
Javier Milei fue destacado por medios británicos entre los líderes más influyentes del mundo en 2025.
El presidente Javier Milei fue destacado por importantes medios británicos como uno de los líderes mundiales más influyentes de 2025. MoneyWeek, The Economist y The Telegraph lo ubicaron entre las figuras centrales del escenario global, según informó oficialmente la Presidencia de la Nación.
De acuerdo al comunicado difundido por el Gobierno nacional, el reconocimiento refleja la proyección internacional alcanzada por el mandatario argentino a partir de las reformas económicas impulsadas desde el inicio de su gestión y su impacto en el debate político y económico global.
El influyente diario británico The Telegraph posicionó a Milei como el segundo líder mundial de 2025. En su ranking anual, el medio resaltó la magnitud de los cambios estructurales aplicados en la Argentina y la repercusión que tuvieron en los mercados internacionales.
Según detalló el Gobierno, The Telegraph subrayó especialmente el control de la inflación, el superávit fiscal y la estabilización macroeconómica como factores clave que explican el cambio de expectativas sobre la economía argentina en el escenario internacional.
En la misma línea, la revista británica MoneyWeek ubicó al Presidente argentino como el segundo líder mundial del año, en base a una votación realizada entre sus lectores. El medio destacó el giro en la política económica y los resultados obtenidos en un período de tiempo reducido.
The Telegraph, MoneyWeek y The Economist analizaron el impacto internacional.
Desde esa publicación señalaron como hitos de la gestión la reducción sostenida de la inflación, la recuperación del superávit fiscal y el impacto positivo del nuevo rumbo económico sobre la actividad y el acceso al crédito, elementos que captaron la atención de los inversores globales.
Las reformas bajo la lupa internacional
El Gobierno nacional también puso énfasis en el reconocimiento realizado por el semanario The Economist, que incluyó a Milei entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global. La revista lo señaló como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo.
En ese análisis, The Economist destacó la baja de la inflación, la reducción de los índices de pobreza y el ordenamiento fiscal como ejes centrales del programa económico. También remarcó el impacto de las políticas promercado implementadas en la Argentina.
Según el informe citado por el Ejecutivo, el caso argentino se convirtió en un punto de referencia dentro del debate internacional sobre reformas estructurales, liderazgo político y transformaciones económicas en contextos de crisis.
Proyección política y económica
Desde la Casa Rosada interpretaron estos reconocimientos como una señal de respaldo internacional al rumbo adoptado por el Gobierno y a la figura del Presidente como referente de un modelo económico que genera atención más allá de las fronteras nacionales.
La baja de la inflación y el superávit fiscal fueron algunos de los puntos resaltados.
El posicionamiento de Milei en rankings elaborados por medios de peso en el Reino Unido refuerza, además, la estrategia oficial de inserción internacional y la búsqueda de mayor protagonismo de la Argentina en los debates económicos globales.
Con este escenario, el Gobierno considera que el país volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional, impulsado por un programa de reformas que despierta adhesiones y controversias, pero que no pasa inadvertido en los principales centros de análisis del mundo.