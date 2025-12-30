Adorni anunció el cierre de ANDIS y se mostró en contra de las reelecciones indefinidas
Antes de cerrar el 2025, el Gobierno nacional, a través de su jefe de Gabinete y vocero, destacó lo que consideró logros de su gestión, hizo varios anuncios y criticó varias políticas de la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
En la última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete y vocero Manuel Adorni hizo un balance de la gestión de La Libertad Avanza este último año en la que destacó, en primer lugar, la aprobación del Presupuesto 2026, al expresar que por primera vez la Argentina va a tener una Ley de Leyes "que respete la regla fiscal".
A ese respecto criticó los bloqueos de la oposición que, según explicó, llevaron al gobierno de Javier Milei a tener que prorrogar la previsión de gastos que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El funcionario también destacó que el Congreso haya avalado la iniciativa denominada, Inocencia Fiscal, que va dirigida a que los argentinos ‘saquen sus dólares del colchón’. En ese contexto, apuntó a lo que calificó de ‘políticas del Estado depredador’, que obligó a los argentinos a entrar en la informalidad y a proteger sus ahorros.
“Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo, tus dólares, tu decisión”, arrojó como slogan. Al inicio de la rueda de prensa ante los acreditados en Casa Rosada, el ministro coordinador salió a desmentir que el titular del Poder Ejecutivo Nacional se vaya a aumentar su sueldo, como sí se hará con el resto del funcionariado.
El anuncio más importante que hizo Adorni fue que la Agencia Nacional de Discapacidad deja de cumplir funciones y pasa a la órbita del Ministerio de Salud que preside Mario Lugones. Ahora será una secretaría que estará a cargo del doctor Alejandro Vilches, actual interventor del organismo.
Adorni anunció la quita por redes sociales.
La ANDIS, creada en la gestión de Mauricio Macri, funcionaba de manera descentralizada, y como consignó Adorni, “fruto de la autonomía administrativa que gozaba”, propició, “toneladas de capas burocráticas; descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, aseveró, para añadir que, “esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.
Asimismo, el mandamás de la Jefatura, expuso que, “al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades y se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. Por último, se esforzó por dejar en claro que no se va a cortar ninguna de sus prestaciones.
Siguiendo con el análisis de políticas que se desarrollaron en este 2025 desde el PEN, Adorni destacó el hecho de que no haya más piquetes. “Sin protocolo volvemos al caos y el Gobierno no va a dar un paso atrás”, manifestó. “Con este gobierno impera la ley y el orden”, destacó enfáticamente. Otro tema en el que hizo foco fue en las deudas que la provincia de Buenos Aires tiene con los hospitales que se solventan con fondos de la Nación y del territorio que gobierna Axel Kicillof, a la vez que dio a conocer obras fronterizas que se realizará con inversión privada dejando un canon al país.
Manuel Adorni, el flamante Jefe de Ministros volvió a ser vocero este viernes.
En la conferencia, el ministro comunicó que se prorrogó el decreto que elimina la pauta oficial y le pidió al gobernador bonaerense que haga lo mismo.
Vinculado al tema del ANDIS, El Litoral consultó al jefe del gabinete sobre qué decisión tomará la gestión central acerca de lo que Milei intentó derogar en el proyecto de previsiones presupuestarias, nos referimos a la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Oficiando de portavoz gubernamental, como seguramente seguirá haciendo, Adorni expuso que son dos cosas distintas: transparentar el ente y sus partidas.
Pero dejó en claro que, “siempre vamos a cumplir con la ley, nunca nos apartamos de la ley, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Después veremos los mecanismos, cómo son las implicancias y de qué manera lo hacemos, pero vamos a cumplir con la ley siempre”, reiteró.
En otro orden de cosas, y volviendo a la PBA, este diario le preguntó al vocero y titular de la JGM qué posición tiene la Casa de Gobierno en cuanto a lo que tiene pensado ejecutar en 2026 el kicillofismo, que es volver al formato de las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores y concejales, algo que bloqueó María Eugenia Vidal cuando estuvo a cargo del Ejecutivo provincial. Adorni puntualizó: “Nosotros con la perpetuidad en el poder estamos en contra y vamos a estar en contra siempre.
Después lo que haga la provincia de Buenos Aires con su Poder Ejecutivo, en este caso el municipal, es un tema de la provincia que tendrán que discutir sus ciudadanos, y que en tal caso, lo harán a través de sus legisladores, pero es un tema que nos excede. Nosotros, de hecho, estamos completamente en contra de la perpetuidad en el poder, de que una persona esté eternamente en el poder hasta el día de su muerte”, concluyó.