Balance, anuncios y críticas

Adorni anunció el cierre de ANDIS y se mostró en contra de las reelecciones indefinidas

Antes de cerrar el 2025, el Gobierno nacional, a través de su jefe de Gabinete y vocero, destacó lo que consideró logros de su gestión, hizo varios anuncios y criticó varias políticas de la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.