Con el de 2026 ya aprobado, Nación realizó una última modificación del Presupuesto 2025 por Boletín

El gobierno nacional realizó este martes la última modificación del Presupuesto correspondiente al periodo del 2025 mediante Boletín Oficial, el cual fue recibiendo actualizaciones al tratarse de número de base no avalados por el Congreso.
Se trata de la Decisión Administrativa 39/2025 publicada este martes 30 de diciembre con firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo.
Caso contrario con el de 2026, que no sólo fue aprobado por el Senado de la Nación, sino que también se convirtió en un triunfo político para el oficialismo al avanzar con ciertos puntos que presentaban rechazo desde la oposición.
En el caso del Presupuesto 2025, la modificación más reciente se da en los números de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a cargo de Pablo Luis Santos, el cual pasaría además del Ministerio de Interior de Diego Santilli al de Seguridad de Alejandra Monteoliva.
La Decisión Administrativa 39/2025 cuenta con las firmas del jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2025-143709203-APN-SSP#MEC) al presente artículo, que forman parte integrante de esta medida”, indica el documento oficial.
Desde Nación se argumenta que “la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias y por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, que rige para el Ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la citada Ley N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 1131 del 27 de diciembre de 2024”.