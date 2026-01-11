El mileísmo busca volver a imponerse en el Congreso y ya trabaja en lograr un segundo mandato
De cara a las sesiones extraordinarias de febrero donde busca aprobar la Reforma Laboral, el gobierno de La Libertad Avanza pretende otros cuatro años en el poder y potenciar la imagen presidencial en el exterior.
Un presidente que ya está en campaña. Crédito: Reuters.
Los acontecimientos se suceden sin solución de continuidad en una Casa Rosada, que, a pesar del período estival, sigue muy activa. Aunque algunos funcionarios hayan aprovechado para tener "descansos intermitentes", como los denominó un asistente de la Vocería presidencial, la prioridad es asegurar la aprobación de la Modernización Laboral en el período extraordinario que el Poder Ejecutivo Nacional convocará para febrero. En ese mes también se avanzará con la reforma en la Ley de Glaciares.
En este contexto, la comandancia libertaria ya salió a intentar garantizar el apoyo de los caudillos provinciales como ocurrió con el Presupuesto 2026.
El ministro del Interior, Diego Santilli, ya estuvo con Ignacio Torres (PRO) de Chubut, en medio de los incendios que arrasaron miles de hectáreas patagónicas. Si no hay cambios, este lunes 12 de enero llegará a Chaco y se verá con uno de los principales aliados de Balcarce 50, el radical Leandro Zdero. El jueves siguiente hará lo propio con otro hombre de la UCR, nos referimos al mendocino Alfredo Cornejo.
Las rondas de negociaciones continuarán, y mientras algunos mandatarios territoriales ya mostraron cierta resistencia a los cambios en el rubro del trabajo que promueve La Libertad Avanza, fue uno de los altos asesores de Karina Milei quien le dijo a El Litoral: "Lo que digan los gobernadores hay que tomarlo todo con pinzas, por experiencia es así. Dicen una cosa y después hacen otra", sentenció para añadir: "Ellos tienen que entender que en 16 de 23 provincias perdieron las elecciones. O sea, no están en condiciones de hacerse los guapos porque en sus distritos la gente no los apoyó, y sí apoyó al gobierno que está planteando la reforma laboral", aseveró.
La misma voz gubernamental reconoció que lo que Santilli; el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los primos Menem hablen con los caciques distritales y sus legisladores, "seguramente formará parte de una negociación. Hay cosas para hablar y dialogar, pero distinto hubiera sido si ellos hubieran ganado los comicios, en ese caso seguramente no nos estarían votando nada, pero perdieron, que va a ser, y perdieron feo", opinó.
Volviendo sobre el respaldo que las provincias le dieron a la Ley de Leyes, el colaborador de los Milei comentó que, “previamente hubo muchas reuniones con los gobernadores y nos fue muy bien en las votaciones en el Congreso, pese a los pronósticos. Y eso pasa porque van entendiendo que el clima político y social de la Argentina ha cambiado. Lo que antes les funcionaba ahora ya no les funciona. La gente fue clara en el resultado", refrendó sin titubear.
Por estas horas, el clima de tensión que se percibía en el aire -entre el ala sur y el ala norte de Casa de Gobierno en el marco del proceso electoral - ha cesado.
La tregua entre los Menem y quienes responden a Santiago Caputo se morigeró con la reconfiguración de la mesa política, que, así como ahora tiene al 'Colo' Santilli, también posicionó políticamente a Patricia Bullrich, que en su calidad de jefa del bloque libertario en el Senado viajó a Mar del Plata con la idea de iniciar una recorrida por distintos puntos turísticos y productivos en la temporada con el objetivo de defender el proyecto que pretende reformular el esquema laboral.
Todos los protagonistas del planeta libertario ya están con la cabeza puesta en materializar un segundo mandato de LLA.
Otro de los más encumbrados consejeros ministeriales le manifestó a este diario que, "el Gobierno va a tener éxito y Javier (Milei) va a ser reelecto, y eso no depende de lo que tenga enfrente, sino por lo que él haga. No puede estar Cristina (Kirchner) porque está presa, pero puede ir (Axel) Kicillof o cualquier candidato. Uno más moderado, otro extremo, el que sea, si él hace una buena gestión, logra que la economía siga creciendo; siga creciendo el empleo; que siga habiendo inversiones; que siga la estabilidad económica que él logró, no va a tener problemas, va a ganar. Si la oposición está junta o unida no nos importa", respondió ante la consulta sobre cómo verían un escenario de coalición antimelísta.
El mileísmo ya trabaja en lograr un segundo mandato. Crédito: Xinhua.
“Si Milei hace un buen gobierno,y si hace un mal gobierno es lo mismo, porque va a terminar perdiendo esté quien esté. A Mauricio Macri le pusieron un NN, que en ese momento no era más que eso. Lo inventaron en dos días, estaba retirado de la política. Lo trajeron, lo pusieron y perdió Macri ¿Por qué perdió Macri? ¿Por Alberto Fernández?... ¡No! Perdió porque hizo un mal gobierno. Lo de Macri fue malo. Después Alberto tuvo la suerte de estar, de ser el elegido por Cristina y de que Cambiemos había llevado adelante una mala administración. Podría estar cualquiera y ganaba cualquiera. Salvo CFK que por eso no estuvo”, articuló el portavoz informal.
El Litoral habló con un representante de peso en la Jefatura de Gabinete de Ministros acerca de qué expectativas tiene la administración central con respecto a la aprobada ‘Inocencia Fiscal’. La fuente con despacho en el palacio rosado declaró: “Creo que es de las mejores leyes que se ha aprobado en décadas. No me pidas sacar conclusiones de una ley que tiene dos días de reglamentación. Pero garantizo que va a ser muy buena. Va a dinamizar mucho y le va a ser bien -no tanto a la gente que tiene grandes fortunas- porque en términos de cantidad de gente beneficiada ingresan millones de personas, porque todo lo que es clase media, ni hablar clase alta, incluso algunos segmentos de clase baja, tienen ahorros en dólares, en negro. Pero cuando haya confianza, que la hay, la cosa se va a encaminar”, expuso.
En esa línea, el funcionario cercano a Adorni mencionó que, “cuando vos tenés el respaldo jurídico para hacerlo, vas a hacerlo. Incluso si llegás a tener, por decirte, 100 mil dólares, te recomiendo que vayas y te compres algo. Los uses. ¡El peor negocio es tenerlo en el colchón eh! Compráte algo, usálo, ponélo en lo que quieras, nadie te va a pedir nada. Si sos productor agropecuario compráte una sembradora, un tractor. Si sos un ahorrista común, un departamento. Lo que quieras, de eso se trata, o un auto. Pero es una gran ley, incluso cualquier argentino promedio la tiene guardada porque no confiaba, la sacaban del sistema. Esto te invita a volver a ponerla en el sistema. Es una reparación. Vos la tenías en tu casa debajo del colchón porque no confiabas en los políticos argentinos, y lo bien que hacías. Esta idea es genial. Los zurdos no se avivaron y no queríamos avivarlos de que esto es un blanqueo eterno, permanente, sin tiempo, sin plazo”, concluyó.
Mientras el presidente Milei se dedicaba a recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -en una visita informal- y también a la venezolana Elisa Trotta por la situación que es de estado público, uno de los integrantes del equipo del ministro de Hacienda, Luis Caputo, declaró ante los periodistas acreditados en la sede del PEN con respecto a los vencimientos de deuda de todo el 2026: “El pago está recontra garantizado. Este de 4.200 millones de dólares y el resto de este año. No hay gobierno que haya pagado más deuda que éste. Por eso nos cuestionan la falta de acumulación de dólares. En realidad, Milei el primer año compró u$s 30.000 millones, lo que pasa es que los usó para pagar a los acreedores”, explicó.
Con este horizonte de sucesos, el primer mandatario tiene una amplia serie de actividades, que de no haber modificaciones, tiene como primer destino la provincia de Córdoba, donde asistiría el 16 de enero al Festival de doma y folklore de Jesús María. Veinticuatro horas después deberá aterrizar en Asunción del Paraguay, donde tras 25 de discusión se firmará el esperado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El 18/01 tiene pensado volar a Suiza con la finalidad de participar del Foro de Davos. Este medio dialogó con uno de los estrategas del Gobierno nacional, quien comunicó en relación a este último destino (antes de volver a EE.UU. el 9 de marzo), que, “todavía no está el discurso, pero va a ser fuerte. Él (Milei) toma el primer discurso que dio en el Foro como un discurso fundacional de su gestión Es lo que a él le permitió cobrar ese protagonismo y esa fama popular que tuvo a nivel mundial. Entonces, en ese marco, Davos para él tiene un significado muy especial. Javier (Milei) en su primera aparición en ese ámbito lo que intentó hacer fue captar la atención global. Por eso fue una exposición, si se quiere, tan disruptiva. Después mantuvo esa línea en su segundo año y creo que la va a mantener ahora en su tercer año. No va a ser un discurso más, Digamos, va a ser él discurso, y lo están preparando con la gente de Santiago Caputo que son especialistas en ese tema.”, cerró el informante.