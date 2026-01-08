Agenda internacional

Milei y Díaz Ayuso se reúnen en Buenos Aires con Venezuela en la agenda

El presidente Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro, que consolidará el vínculo entre ambos líderes, tendrá como uno de sus principales puntos de discusión la situación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.