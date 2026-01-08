Milei y Díaz Ayuso se reúnen en Buenos Aires con Venezuela en la agenda

El presidente Javier Milei recibirá este jueves por la mañana en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una visita oficial que apunta a profundizar vínculos políticos entre ambos dirigentes.
El presidente Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro, que consolidará el vínculo entre ambos líderes, tendrá como uno de sus principales puntos de discusión la situación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.
Fuentes oficiales indicaron que uno de los ejes centrales del encuentro será la situación en Venezuela, especialmente tras la detención del líder Nicolás Maduro en Estados Unidos y la transición política en ese país vecino.
La agenda prevista para la reunión incluirá un intercambio sobre las consecuencias políticas y humanitarias de la crisis en Venezuela y las estrategias de ambos gobiernos para responder a los desafíos regionales, destacaron voceros oficiales.
Tanto Milei como Díaz Ayuso han manifestado posiciones críticas hacia el régimen chavista, y se espera que ratifiquen una postura común en respaldo a las acciones internacionales y al papel que podrían jugar sus países en torno a la transición venezolana.
Este encuentro no será el primero entre los líderes. Milei y Díaz Ayuso ya se habían reunido en Madrid en 2024 y 2025, en ocasiones que incluyeron el otorgamiento de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al mandatario argentino.
La visita de la dirigente española a Buenos Aires llega en un contexto de agenda exterior activa para Milei, que prevé proseguir encuentros internacionales y afianzar relaciones con actores clave de la política global este año.