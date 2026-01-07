Trump confirmó que Venezuela solo podrá comprar productos “made in USA” con el dinero del petróleo

El secretario de Energía de Estados Unidos,Chris Wright, aseguró este miércoles que Washington asumirá el control de las ventas de petróleo venezolano de forma indefinida, en el marco de un acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump, que prevé la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.
Durante un evento del sector energético en Miami, Wright explicó que el plan contempla comercializar primero el petróleo actualmente almacenado en Venezuela y, luego, vender la producción futura en el mercado internacional. La estimación oficial señala un posible incremento de 700.000 barriles diarios.
“Palanca clave” para el cambio político
Según Wright, el control de las ventas es una “palanca clave” para impulsar un cambio político en Venezuela. El anuncio se conoció un día después de que Trump afirmara que Caracas entregará crudo “de alta calidad” que será vendido a precio de mercado, lo que podría representar más de 2.000 millones de dólares.
Aún no está claro si la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aceptó formalmente los términos ni cuál sería la base legal del acuerdo. El presidente Trump publicó en Truth Social que el petróleo será transportado bajo supervisión directa y que los fondos serán destinados “en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense”.
Venezuela tiene una de las mayores reservas de crudo del mundo. Foto: Reuters
Cómo se usará el dinero del crudo
Más tarde, Trump precisó que Venezuela podrá usar el dinero únicamente para adquirir productos “made in USA”. Según detalló, se tratará de alimentos, medicamentos, equipamiento médico y tecnología energética. “Esto nos convierte en el principal socio comercial de Venezuela”, aseguró el mandatario.
La medida fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó que se usará el régimen de sanciones como principal herramienta política. El Departamento de Energía, en tanto, confirmó que se están levantando sanciones selectivas para permitir la venta y canalizar los fondos hacia cuentas bancarias bajo control estadounidense.
Chris Wright, secretario de Energía, durante el evento en Miami. Foto: Reuters
Pdvsa y las gestiones con EE.UU.
Por primera vez desde la reanudación del vínculo, la petrolera estatal Pdvsa reconoció oficialmente que mantiene negociaciones con el gobierno de EE.UU. A través de un comunicado, aseguró que el proceso se rige por “criterios comerciales, de legalidad y transparencia”, y busca beneficios mutuos en esquemas similares a los aplicados con Chevron.
La vocera presidencial Karoline Leavitt calificó la medida como “la primera acción visible” de un plan de largo plazo y anunció que los primeros cargamentos comenzarán a llegar a EE.UU. “muy pronto”.
Impacto en los mercados globales
La noticia generó un efecto inmediato en los precios internacionales del crudo. El Brent cayó un 1,22% y se ubicó en 59,96 dólares, mientras que el WTI retrocedió un 2% hasta los 55,99 dólares. Analistas consideran que la medida reduce el riesgo de saturación en la infraestructura venezolana.
Además, el desvío de barriles que iban a China generó molestias en Pekín. Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles en reservas, pero su capacidad de producción está limitada por la falta de inversión, deterioro estructural y el clima de inestabilidad política.
En paralelo, la Casa Blanca informó que Trump recibirá este viernes a ejecutivos de las principales petroleras del país para discutir oportunidades de inversión en Venezuela. Según trascendió, hay interés en reconstruir infraestructura crítica bajo supervisión directa de Washington, en el nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro.