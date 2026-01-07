Tensión geopolítica en alta mar

Máxima tensión en el Atlántico: EE. UU. captura un petrolero ruso vinculado a Venezuela

La Guardia Costera y fuerzas estadounidenses incautaron el buque “Marinera”, antes conocido como Bella 1, tras más de dos semanas de seguimiento en el Atlántico Norte. La operación, en medio de tensiones con Rusia, forma parte de la política de presión sobre el petróleo venezolano sancionado.