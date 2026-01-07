#HOY:

Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

“Controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de EE.UU.”, afirmó el presidente estadounidense en su comunicado.

Trump publicó el anuncio a través de sus redes sociales. Reuters.Trump publicó el anuncio a través de sus redes sociales. Reuters.
Por: 

En un anuncio realizado la noche de martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se llegó a un acuerdo con el régimen chavista para la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a territorio estadounidense.

La publicación de Trump.La publicación de Trump.

Según lo expresado por el mandatario a través de su red social, Truth Social, el hidrocarburo será comercializado a su valor de mercado.

Sin embargo, la gestión de los ingresos derivados de esta operación quedará bajo el control directo de la Casa Blanca. “Controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump en su comunicado.

Implementación inmediata y logística

Para la ejecución de este plan, el presidente instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para que inicie las operaciones de inmediato.

FILE PHOTO: U.S. Department of Energy Secretary Chris Wright attends a Reuters Next event in Manhattan, New York City, U.S., September 25, 2025.REUTERS/Carlos Barria/File PhotoEl secretario de Energía de EEUU, Chris Wright. Reuters.

La logística contempla el uso de buques de almacenamiento que trasladarán el crudo directamente desde Venezuela hacia puertos estadounidenses.

