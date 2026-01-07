Reconfiguración del poder en Caracas

Delcy Rodríguez nombró a Gustavo González López al frente de la Guardia de Honor Presidencial

La presidenta encargada de Venezuela firmó el decreto que coloca al general en jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la DGCIM, en un escenario marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro tras una operación de Estados Unidos.