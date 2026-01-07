Delcy Rodríguez nombró a Gustavo González López al frente de la Guardia de Honor Presidencial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general en jefe Gustavo Enrique González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, mediante un decreto emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente.
La presidenta encargada de Venezuela firmó el decreto que coloca al general en jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la DGCIM, en un escenario marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro tras una operación de Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general en jefe Gustavo Enrique González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, mediante un decreto emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente.
La medida le otorga al oficial todas las competencias vinculadas a la custodia y protección de la jefatura del Estado y de las instituciones asociadas a la Presidencia de la República, según se informó oficialmente.
El nombramiento se produce luego de la operación militar ejecutada por Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes actualmente comparecen ante la justicia norteamericana.
La decisión fue comunicada también por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje difundido en Telegram, donde confirmó que González López asumirá además la conducción de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
González López reemplaza en la Guardia de Honor Presidencial al mayor general Javier Marcano Tábata, quien hasta ahora también encabezaba la Milicia Bolivariana. En tanto, en la DGCIM sustituye al mayor general Iván Rafael Hernández Dala.
Según explicó Ñáñez, las designaciones responden a una “dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional”, orientada a garantizar la paz interna, la seguridad del pueblo y la vigencia de la Constitución venezolana.
Durante el anuncio, Delcy Rodríguez destacó la “entrega y lealtad” del general designado, y aseguró que su trayectoria representa una garantía para afrontar el nuevo escenario político y de seguridad que atraviesa el país.
La reorganización de los mandos ocurre en un contexto de fuerte tensión institucional y con un rol central de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia en la transición en curso.
Gustavo González López cuenta con una extensa carrera en el área de seguridad e inteligencia. Fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos períodos: entre 2014 y 2018, y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024.
Además, se desempeñó como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y en 2019 fue designado consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.
Tras una salida temporal del ámbito de inteligencia, ocupó cargos gerenciales en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último trimestre de 2024 y a lo largo de 2025, antes de regresar al sector militar en enero de 2026.
Desde 2015, González López figura en la lista de funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia.
Ese mismo año, la Unión Europea también lo incorporó a su lista de sancionados, al considerar que contribuyó a la ruptura del orden constitucional por su rol en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.
Las nuevas designaciones consolidan a González López como una figura central del esquema de seguridad del gobierno encargado y marcan una señal de continuidad en áreas sensibles del poder venezolano.