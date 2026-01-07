Venezuela: la encrucijada entre el derecho a la vida y el imperio de la fuerza

Edmundo González Urrutia, al que podríamos definir como el presidente constitucional de Venezuela en el exilio (Maduro jamás reconoció su derrota electoral de 2024), expresó: "Nuestro compromiso es de lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación".