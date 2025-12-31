Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: manual de resistencia para el 2026

La esperanza para el 2026, asegura Lisandro Prieto Femenía, "no reside en salvadores externos, sino en la capacidad de reconstruir la comunidad desde la verdad de la carne y el coraje de nombrar al mal por su nombre". ¿Tendremos el valor de habitar la desolación con la dignidad de quien sabe que la defensa de lo humano es la única tarea que justifica el aliento?