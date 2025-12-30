El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

"El nacimiento de Jesús, un milagro en Belén", recreación pictórica. Las figuras de Cristo y María en el pesebre revelan una verdad trascendente, que confronta con el individualismo actual y muestra la humildad como camino de redención. La Navidad no es un simple acto festivo, es un choque entre la fragilidad humana y la búsqueda posmoderna de poder.