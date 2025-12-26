Australia sufre las consecuencias de la sumisión progresista

Espectacular vista de la Ópera de Sídney. Detrás se observa el icónico Puente de la Bahía de Sídney, estructura monumental de acero que cruza el puerto y junto con el edificio antes citado configuran uno de los símbolos más reconocibles de esta localidad australiana. Imágenes que sintetizan la belleza de una ciudad que días atrás se vio sacudida por un nuevo acto terrorista con trasfondo religioso.