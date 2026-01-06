Con Maduro detenido por Estados Unidos, Trump reconfigura el tablero global
El sorpresivo operativo militar que capturó a Nicolás Maduro marcó un antes y un después en la doctrina de seguridad de Estados Unidos. Joaquín Bernardis dialogó con CyD Litoral y analizó el impacto regional de este suceso.
Con Maduro detenido por Estados Unidos, Trump reconfigura el tablero global. Crédito: Reuters.
La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos sacudió el escenario internacional en el arranque del nuevo año. Joaquín Bernardis, analista internacional, comentó en diálogo con CyD Litoral las implicancias geopolíticas del operativo y advirtió sobre un escenario inédito para América Latina.
“Fue una operación rápida, quirúrgica y contundente. En cuestión de minutos, Maduro fue capturado en su propio búnker y trasladado en helicópteros hasta el USS Hiroshima, rumbo a Nueva York”, describió Bernardis.
Según el especialista, la sorpresa no fue solo táctica sino también simbólica: “Estados Unidos aplicó literalmente su estrategia de seguridad nacional. Ya no es un documento; es un hecho concreto”.
El operativo fue liderado por la Delta Force, con apoyo del Regimiento Aeronáutico de Operaciones Especiales, bajo el argumento de "law enforcement" por delitos de narcoterrorismo. “Es un precedente: si Estados Unidos decide que un líder representa una amenaza, puede actuar sin pasar por la ONU ni declarar una guerra”, afirmó Bernardis.
Impacto regional
“El operativo cambió el tablero global, pero sobre todo el latinoamericano”, advirtió el analista. La reacción de los gobiernos de la región no se hizo esperar y quedó marcada por una fuerte polarización.
“El presidente argentino Javier Milei fue el primero en salir a respaldar a Estados Unidos, seguido por Paraguay y Ecuador. En cambio, otros países latinoamericanos y europeos condenaron la acción por violar principios del derecho internacional”, señaló Bernardis.
En palabras del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio: “No me interesa lo que diga la ONU”, en una muestra del desprecio por las reglas multilaterales.
El interés de Estados Unidos, según el analista, está centrado en la economía. Crédito: Reuters.
¿Qué sigue para Maduro y Venezuela?
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a los tribunales de Manhattan, donde enfrentarán cargos por narcotráfico, corrupción y tráfico de armas. Según Bernardis, “el futuro judicial de Maduro está prácticamente sellado. Puede enfrentar hasta dos cadenas perpetuas. Es un calco del caso de Manuel Noriega en Panamá”.
Mientras tanto, el poder en Venezuela fue asumido por Delcy Rodríguez, acompañada por su hermano Jorge, en un intento por estabilizar la situación. “Delcy parece dispuesta a cooperar con Estados Unidos, pero enfrenta resistencias internas. Diosdado Cabello y el ministro del Interior, Vladimir Padrino, aún controlan las fuerzas armadas y se oponen al diálogo”, explicó Bernardis.
El interés de Estados Unidos, según el analista, está centrado en la economía: “Lo político va en segundo plano. Lo que buscan es reabrir el flujo petrolero y liberalizar sectores económicos claves”.
Sobre el futuro político, Bernardis destacó: “Todo dependerá del nivel de cooperación del chavismo. Estados Unidos está dispuesto a ofrecer una transición con actores que ya tienen legitimidad interna".
El sucesor natural de Trump es Marco Rubio. Crédito: Reuters.
Colombia, ¿el próximo objetivo?
Uno de los puntos más delicados que emerge tras el caso venezolano es la situación en Colombia. “Gustavo Petro está en la mira directa de Trump. Si no hay cambio de signo político en las elecciones de mayo, Colombia podría ser el próximo objetivo. A diferencia de Venezuela, Colombia es un actor clave en el crimen organizado y el narcotráfico”, alertó Bernardis.
En el plano doméstico estadounidense, el año también será intenso: “Trump no puede reelegirse, y su sucesor natural es Marco Rubio. América Latina vuelve a ser un bastión para el Partido Republicano. No por ideología, sino por estrategia de control hemisférico”, concluyó Bernardis.
El 2026 comenzó con un hecho histórico que altera profundamente el equilibrio internacional. La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no solo redefine la política venezolana, sino que plantea un interrogante clave: ¿hasta dónde llegará la nueva doctrina Trump en América Latina?