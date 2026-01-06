Reportaron “ráfagas” de disparos en Caracas, cerca del Palacio Miraflores

Tras el juramento a la presidencia de Delcy Rodríguez de este lunes, la calma no llegó a Venezuela. Se reportaron múltiples disparos cerca del Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, este lunes por la noche.
Tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, se registraron disparos y presencia de drones cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, generando tensión e incertidumbre sobre la seguridad.
Tras el juramento a la presidencia de Delcy Rodríguez de este lunes, la calma no llegó a Venezuela. Se reportaron múltiples disparos cerca del Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, este lunes por la noche.
Lo confirmó la Alianza Informativa Latinoamericana.
Usuarios compartieron videos en redes sociales. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de drones que estarían sobrevolando el edificio. Sin embargo, se desconoce si son de carácter civil o militar.
Hay dos ráfagas de tiros confirmadas.
Por el momento se desconoce si se trata de uniformados oficiales, fuerzas parapoliciales o civiles armados los que se movilizaron alrededor del palacio ejecutivo.
Además, testigos afirmaron que se habría derribado un dron. Algunos usuarios aseguran que podría tratarse de una confusión y que los disparos fueron efectuados por efectivos de las fuerzas de seguridad hacia drones del propio gobierno.
Mientras tanto, el canal estatal venezolano mostraba en continuado la jura de Delcy Rodríguez, quien este lunes por la tarde asumió oficialmente como presidenta interina.