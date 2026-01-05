Venezuela en el centro de la conversación global: millones de publicaciones tras la captura de Maduro
Una consultora midió el impacto digital de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. En solo 48 horas se registraron millones de menciones en redes sociales, con fuerte protagonismo de Donald Trump y un alto nivel de reacción en América Latina.
Nicolás Maduro fue uno de los nombres más mencionados en redes sociales. Foto: Reuters.
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro no solo reconfiguraron el tablero geopolítico regional, sino que también generaron un fenómeno de escala global en el universo digital. Millones de usuarios se volcaron a las redes sociales para opinar, compartir información y expresar posicionamientos sobre uno de los hechos más resonantes de los últimos años.
Un informe elaborado por la consultora de comunicación Ad Hoc midió la actividad digital registrada entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero, período que concentró el mayor volumen de reacciones tras el operativo militar norteamericano. En apenas 48 horas, más de 23 millones de usuarios únicos publicaron contenidos vinculados a Venezuela y a la figura de Maduro.
En ese mismo lapso, se contabilizaron más de 39 millones de menciones públicas en distintas plataformas digitales, lo que da cuenta de un nivel de conversación excepcional, comparable solo con eventos de impacto global como conflictos armados o elecciones presidenciales en potencias mundiales.
Los datos reflejan que la conversación no estuvo concentrada en un solo país, sino que se distribuyó de manera significativa en distintas regiones, con un fuerte protagonismo del continente americano y especial atención en América Latina.
Un mapa digital atravesado por la región
Estados Unidos encabezó el ranking de países con mayor volumen de conversación digital, concentrando el 23% del total de publicaciones registradas por Ad Hoc. En segundo lugar se ubicó México, con el 19%, seguido por Colombia, que alcanzó el 12%, y Argentina, con un 10% de las menciones.
El peso de México y Colombia no resulta casual. Ambos países se vieron directamente aludidos por declaraciones del propio Donald Trump, quien sugirió que, de no modificarse el rumbo político de sus gobiernos, podrían enfrentar escenarios similares al venezolano.
Millones de usuarios en todo el mundo reaccionaron en redes tras la intervención militar .
En ese contexto, la intervención norteamericana fue interpretada en redes no solo como un hecho puntual, sino como una señal geopolítica con potenciales derivaciones regionales. Las plataformas digitales funcionaron como amplificadoras de temores, apoyos y debates en torno a la soberanía, la legalidad internacional y el rol de Estados Unidos en América Latina.
Entre los conceptos más utilizados en las conversaciones digitales, “Estados Unidos” encabezó el listado de menciones, seguido de cerca por “Trump”, lo que confirma la centralidad del liderazgo norteamericano en la narrativa digital del acontecimiento.
Más abajo en el ranking apareció “Delcy Rodríguez”, proclamada presidenta interina tras el derrocamiento de Maduro, junto a menciones recurrentes a “Cilia Flores”, esposa del exmandatario, quien también fue capturada durante el operativo de fuerzas especiales.
Petróleo, consignas y sentimiento digital
Además de los nombres propios, el informe de Ad Hoc detectó la fuerte presencia de consignas como “Pueblo Venezolano” y “Venezuela Libre”, utilizadas tanto por usuarios opositores al chavismo como por sectores que respaldaron la acción militar estadounidense como un acto de “liberación”.
En el séptimo lugar del ranking de términos más mencionados apareció “petróleo”, un dato que no pasó desapercibido para los analistas. El recurso natural, del cual Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, se consolidó como uno de los ejes centrales de la discusión digital.
El propio Trump reconoció públicamente el interés de Estados Unidos en reactivar la producción petrolera venezolana mediante inversiones norteamericanas, lo que reforzó las interpretaciones que vinculan la intervención militar con objetivos económicos de largo plazo.
El estudio también analizó el “sentimiento digital” en torno al presidente argentino Javier Milei, una figura que tuvo alta visibilidad en la conversación global por su respaldo explícito a la administración Trump.
Milei concentró un alto volumen de menciones en redes sociales.
Según Ad Hoc, durante el fin de semana los diez términos más asociados a “Milei” en redes sociales estuvieron directamente relacionados con Venezuela. El apoyo público del mandatario argentino y la activación de la comunidad oficialista generaron un saldo mayoritariamente positivo.
El informe indica que el 54,5% de las menciones vinculadas a Milei tuvieron connotación positiva, mientras que las expresiones negativas alcanzaron el 35,9%. El restante 9,6% correspondió a menciones neutras, principalmente informativas.