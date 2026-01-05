Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

La crisis institucional en Venezuela dio un nuevo giro este lunes con la jura de Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. El acto se realizó en la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo la designara para suceder a Nicolás Maduro, detenido el sábado por fuerzas estadounidenses.
La ceremonia estuvo cargada de simbolismo. Rodríguez dijo asumir “con dolor” por lo que calificó como un “ataque contra la patria”. Además, aseguró que “no descansará” hasta que Venezuela vuelva a ser una nación “soberana e independiente”.
Respaldos y advertencias cruzadas
En la misma sesión legislativa fue ratificado su hermano Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento. El dirigente chavista continuará en el cargo hasta 2031, gracias a la mayoría oficialista. La Asamblea inauguró así su nuevo período, atravesado por el impacto político y emocional que generó la captura de Maduro y Cilia Flores.
Desde el recinto, el diputado Fernando Soto Rojas calificó el operativo de EE.UU. como un “secuestro de corte fascista”. En tanto, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario capturado, aseguró que su padre y su madrastra “son revolucionarios cuyo único delito fue defender la patria”.
Juicio en EE.UU. y presión internacional
Mientras tanto, Maduro y Flores ya comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York y se declararon no culpables de las acusaciones por narcoterrorismo. El juez Alvin Hellerstein fijó nueva audiencia para el 17 de marzo.
El presidente Donald Trump intensificó la presión diplomática y económica sobre el nuevo gobierno, reclamando acceso a recursos estratégicos venezolanos. En paralelo, Suiza anunció el congelamiento de activos vinculados al expresidente.
Quién es Delcy Rodríguez
Abogada, militante histórica del chavismo y figura de confianza del núcleo duro bolivariano, Delcy Rodríguez fue ministra de Exteriores entre 2014 y 2018 y vicepresidenta ejecutiva desde entonces. Su discurso combativo contra Estados Unidos marcó su perfil internacional, aunque en su primer comunicado como presidenta llamó a cooperar con Washington.
Su llegada al poder formaliza un liderazgo que ya ejercía en las sombras, y se da en un contexto de máxima tensión tanto dentro como fuera de Venezuela.