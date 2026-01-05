Mientras juzgan a Maduro en EE.UU.

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

La Asamblea Nacional tomó juramento este lunes a la exvicepresidenta, luego de que el Tribunal Supremo la designara como jefa de Estado interina. Mientras tanto, Maduro y Cilia Flores enfrentan a la Justicia de EE.UU. acusados de narcoterrorismo.