Justicia federal en EE.UU.

Quién es el juez de 92 años que preside el juicio contra Maduro en Nueva York

Alvin Hellerstein, designado por Clinton en 1998, fue elegido para llevar la causa contra el expresidente venezolano. El tribunal neoyorquino ya tuvo antecedentes con mandatarios extranjeros acusados de narcotráfico.