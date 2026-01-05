Quién es el juez de 92 años que preside el juicio contra Maduro en Nueva York
Alvin Hellerstein, designado por Clinton en 1998, fue elegido para llevar la causa contra el expresidente venezolano. El tribunal neoyorquino ya tuvo antecedentes con mandatarios extranjeros acusados de narcotráfico.
Alvin Hellerstein fue designado en 1998 por Bill Clinton y sigue en funciones con 92 años.
El veterano magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, fue asignado para presidir el juicio contra Nicolás Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez, de confesión judía ortodoxa, fue nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y lleva más de 25 años en funciones.
La causa estará a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Sur, bajo la dirección de Jay Clayton, junto a fiscales de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales. La sede actual es el juzgado Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan.
Trump evalúa cambiar la sede a Florida
A pesar de la designación en Nueva York, el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de trasladar el juicio a Florida. Sería una jugada política para acercar el caso al electorado latino, en especial a la diáspora venezolana residente en ese estado.
No está confirmado aún quién integrará el equipo de defensa de Nicolás Maduro ni de su esposa, Cilia Flores. La incertidumbre legal alimenta especulaciones sobre la estrategia judicial que adoptarán.
Trump evalúa trasladar el proceso judicial a Florida por motivos estratégicos. Foto: Reuters
El juez y su tribunal: experiencia con casos sensibles
Hellerstein tiene una larga trayectoria en causas federales complejas. Nacido en 1933 en Nueva York, se graduó en Columbia y sirvió como abogado del Ejército de EE.UU. antes de trabajar en el sector privado. Su tribunal ha manejado causas por crimen organizado, terrorismo y tráfico internacional.
En este mismo tribunal se procesó y condenó en 2023 al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Aunque fue sentenciado a 45 años de prisión, luego recibió el indulto del propio Trump.
Con ese antecedente y la sensibilidad geopolítica del caso, el juicio a Maduro podría marcar un nuevo hito en las relaciones entre América Latina y la justicia federal de EE.UU.